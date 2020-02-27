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Из-за паники вокруг коронавируса в Украине взлетели цены на маски: всплыли интересные данные

четверг, 27 февраля 2020, 04:10
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Украинцев охватила паника, связанная с распространением смертельного коронавируса. Так, на популярных площадках для продажи товаров начали реализовывать медицинские маски по завышенной стоимости.

После информации о распространении вируса цены на них выросли в 2-8 раз.

К примеру, ранее за одну упаковку, в которой 50 медицинских масок, просили 50 гривен, то сейчас за это же количество продавцы просят от 100 до 1000 гривен.

При этом в социальных сетях пользователи отмечают, что в украинских аптеках сейчас крайне сложно купить такие маски, чем и пользуются продавцы в интернете.

Детальнее читайте о ситуации с коронавирусом в Украине в материале "Апострофа": Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук.

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