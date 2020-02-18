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В Киеве мужчина зверски убил тещу и спрятал тело в мешке, но убежать не смог: фото и видео

вторник, 18 февраля 2020, 08:09
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Фото: пресс-служба полиции Киева

В понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло жестокое убийство: 46-летний мужчина убил 68-летнюю тещу и пытался спрятать ее тело, изрезанное ножом, в подвале.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В тот день между родственниками произошла ссора и мужчин в пылу ярости начал наносить женщине удары ножом. А после этого он решил спрятать бездыханное тело женщины в подвале.

Но остаться незамеченным мужчине не удалось. Так, один из жильцов дома заметил, что сосед спрятал серый мешок в подвале. Он решил проверить его, а затем увидел следы крови и голову человека. Он тут же позвонил в полицию.

Известно, что зять убил женщину в день ее рождения.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом застрелили ветерана АТО.

Также 20 января в 18:00 в Киеве в помещении ЦИК по улице Леси Украинки застрелился 25-летний военный.

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