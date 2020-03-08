Отряды Путина не дремлют: сети повеселило видео "магического" ритуала против коронавируса

В социальных сетях активно обсуждают видео, на котором российские пенсионерки показали весьма необычный способ защиты от распространения смертельного коронавируса.

Так, на опубликованных кадрах стоят пожилые женщины, которые утверждают, что у них есть свой способ противостоять смертельному вирусу. Более того, он говорят, что они защитили всю страну от страшной проблемы.

На видео женщины держат в руках непонятные листы бумаг и делают синхронные движения, при этом что-то приговаривая. В завершении ритуала женщина говорит, что теперь коронавирус в Россию не придет, а все благодаря их необычному ритуалу.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.