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На оккупированном Донбассе заподозрили первый случай заражения коронавирусом: что известно

вторник, 10 марта 2020, 10:55
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На оккупированной части Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Ее в срочном порядке доставили в инфекционное отделение больницы.

"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - сообщили в так называемом Министерстве здравоохранения ДНР.

При этом всем лицам, которые входили в контакт с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса, здесь 16 миллионов людей оказались на карантине, так как в стране приняли решение о закрытии границы.

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