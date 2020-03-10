На оккупированном Донбассе заподозрили первый случай заражения коронавирусом: что известно

На оккупированной части Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Ее в срочном порядке доставили в инфекционное отделение больницы.

"При прохождении КПВВ "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении", - сообщили в так называемом Министерстве здравоохранения ДНР.

При этом всем лицам, которые входили в контакт с этой пациенткой, установлено медицинское наблюдение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии ввели жесткие меры из-за распространения смертельного корнавируса, здесь 16 миллионов людей оказались на карантине, так как в стране приняли решение о закрытии границы.