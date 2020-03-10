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Штурмовал военную часть в Крыму: всплыли громкие детали о фигуранте дела МН17

вторник, 10 марта 2020, 08:29
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Василий Геранин, который является фигурантом аудиозаписей о катастрофе лайнера MH17, был одним из участников штурма украинской военной части в Бахчисарае в марте 2014 года.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил украинский военный Сергей Гундер, который в 2014 году руководил данной частью.

"Приехал в часть на микроавтобусе и предложил нам пустить его на территорию. Ясно, что ему было отказано. Я помню, что он по радиостанции дал команду. Сразу же вышли вооруженные люди в масках. Кто-то был в камуфляжной одежде, кто-то в гражданской. В этот момент произошла стрельба, когда люди начали сопротивляться с моей стороны. Началась стрельба под ноги людям, в воздух. Непосредственно руководил. Он команды и отдавал своим людям", - отметил он.

Также штурмом занимался бывший командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер.

Отметим, представители Международной следственной группы установили 120 человек, причастных к катастрофе Boeing рейса МН17 на Донбассе 17 июля 2014 года.

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