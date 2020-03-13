Водитель в Киеве выпил бутылку виски и пошел на таран: фото и видео серьезного ДТП

В ночь на пятницу, 13 марта, в Киеве пьяный водитель за рулем Hyundai протаранил припаркованный Mercedes G-класса, который столкнулся после этого с легковушкой Fiat.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", мужчина на Hyundai двигался по улице Воздухофлотской. В один из моментов он влетел во внедорожник Mercedes, который был припаркован у дороги.

В салоне автомобиля нарушителя нашли пустую бутылку виски. Судя по повреждениям на его машине, по пути он зацепил еще несколько транспортных средств.

В результате инцидента водитель-нарушитель травмировал голову, но отказался от госпитализации.

На него составили протокол за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что в Украине за весь период независимости страны вследствие дорожно-транспортных происшествий погибло более 174 тысяч человек.