В аварии погиб 24-летний командир ВСУ, воевавший на Донбассе: фото

14 марта в результате ДТП погиб старший лейтенант Дмитрий Бортник, который проходил службу в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Как сообщает пресс-служба бригады, офицеру было 24 года. В 2016 году он отправился на передовую на Донбасс, где занимал должность заместителя начальника штаба одного из механизированных батальонов.

При этом детали происшествия не сообщаются.

"Помогал всем, кто нуждался. Жизнелюб по натуре, он вносил в жизнь военного коллектива струю энергии, позитива. Чистая и открытая душа. Его любили и уважали", - говорится в сообщении.

Погибший является уроженцем Житомирской области. Известно, что в 2016 году Бортник окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В академии отмечают, что погибший был авторитетным, профессиональным и дисциплинированным офицером.

Напомним, что в субботу, 14 марта, под Киевом, на въезде в Ирпень, произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.