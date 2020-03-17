RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 26.90
  • НБУ:EUR 29.10
НБУ:USD  26.90
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 марта

08:58
Паника добралась до США: появилось видео гигантской очереди из-за коронавируса
08:29
Украина отказалась принять борт с сотней своих граждан: видео и детали скандала
07:58
В аварии погиб 24-летний командир ВСУ, воевавший на Донбассе: фото
07:27
В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус: что о ней известно
07:12
Как приготовить дома настоящий фалафель: рецепт и секреты восточной кухни Lime
07:01
"Вовина тысяча": кто в Украине получит доплату к пенсии из-за коронавируса
06:58
В Украине закрыли метро и жестко ограничили остальной транспорт: что нужно знать
06:30
Гороскоп на 17 марта: Стрельцов ждет волшебная удача во всех делах, а Скорпионам стоит сменить обстановку
06:20
Придет очень скоро: синоптик обнадежила "теплым" прогнозом в Украине
04:13
Старый метод может помочь: ученые рассказали, как бороться с коронавирусом
03:25
Под Сумами девушку, пропавшую без вести, нашли мертвой
02:18
Наташа Ветеринар: в Житомире задержали ушлую воровку с серьезным "послужным списком"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В аварии погиб 24-летний командир ВСУ, воевавший на Донбассе: фото

вторник, 17 марта 2020, 07:58
переглянути новину українською

14 марта в результате ДТП погиб старший лейтенант Дмитрий Бортник, который проходил службу в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Как сообщает пресс-служба бригады, офицеру было 24 года. В 2016 году он отправился на передовую на Донбасс, где занимал должность заместителя начальника штаба одного из механизированных батальонов.

При этом детали происшествия не сообщаются.

"Помогал всем, кто нуждался. Жизнелюб по натуре, он вносил в жизнь военного коллектива струю энергии, позитива. Чистая и открытая душа. Его любили и уважали", - говорится в сообщении.

Погибший является уроженцем Житомирской области. Известно, что в 2016 году Бортник окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В академии отмечают, что погибший был авторитетным, профессиональным и дисциплинированным офицером.

Напомним, что в субботу, 14 марта, под Киевом, на въезде в Ирпень, произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Фотогалереи

Все
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: