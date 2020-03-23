Украина осталась без защиты: на Кабмин Гончарука завели дело из-за коронавируса

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала два уголовных производства по факту служебной халатности должностных лиц Кабмина при осуществлении мероприятий, которые направлены на противодействие коронавирусу COVID-19.

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По данным ведомства, 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в адрес главы правительства направлены письма о необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирус Covid-19.

При этом в Кабмине проигнорировали вышеуказанные меры.

23 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесли в ЕРДР.

Досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, что на данный момент случаи заражения коронавирусом в Украине обнаружены в семи областях и городе Киеве.