Когда откроется метро в Киеве: власти дали шокирующий ответ

Мэр Киева Виталий Кличко не смог ответить на вопрос о том, когда в столице откроют метрополитен. По его словам, если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать дольше, чем до 3 апреля.

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"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно - до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и дальше - ограничения будут действовать.

Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", - сказал он во время брифинга.

При этом Кличко напомнил журналистам и жителям столицы, что также метрополитен не работает в других украинских городах.

Напомним, что киевские полицейские считают, что ограничение выхода на улицу в столице в ночное время может помочь в борьбе с мародерством в городе во время карантина.