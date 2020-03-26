США побили печальный "рекорд" по смертности от коронавируса: названа страшная цифра

По состоянию на 26 марта число умерших из-за коронавируса в США превысило одну тысячу человек.

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Как сообщает университет Джонса Хопкинса, такие подсчеты были сделаны на основе федеральной и местной статистики.

По данным статистики, в США зафиксировано 69 018 новых случаев заражения и 1042 смерти. Также в стране удалось полностью вылечить 616 человек.

За последние сутки, 25 марта, количество зараженных и погибших увеличилось на 14024 и 265 человек соответственно.

Отметим, что по количеству смертей от смертельного вируса первые позиции занимают Италия (7503), Испания (3647) и Китай (3291). В Украине по состоянию на 25 марта известно о пяти летальных исходах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Японии зафиксировали новую волну смертей из-за смертельного коронавируса.