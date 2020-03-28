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Комендантский час в Украине: в МВД заявили об усилении карантина

суббота, 28 марта 2020, 23:27
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В Украине по состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 356. Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в стране могут принять меры по усилению карантина.

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По словам министра, в частности речь идет о комендантском часе.

Сейчас такие меры не нужны, но вариант комендантского часа возможен, отметил Аваков. При этом Аваков привел пример стран Европы, где прибегли к таким жестким мерам для сдерживания распространения инфекции.

"Люди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужны чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - сказал он.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы разрешил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.

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