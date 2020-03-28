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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: названа дата

суббота, 28 марта 2020, 00:37
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С 30 марта Россия полностью приостановит движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.

Как говорят на сайте правительства, закрыт будет даже сухопутный участок российско-белорусской границы.

Исключения будут действовать в отношении дипломатов и членов их семей, дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад. Кроме того, ограничения не коснутся граждан России, которым нужно выехать за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключение сделано для жителей Калининградской области, следующих транзитом из одной части России в другую, а также для россиян, проживающих в отдаленных районах ДНР и ЛНР.

По состоянию на 28 марта, выявлены 1264 заболевших коронавирусом в РФ.

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