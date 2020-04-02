Под Киевом мужчина устроил стрельбу по начальнику и подорвался на гранате: фото

В Яготинском районе Киевской области местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Трагедия произошла в селе Жоравка. Мужчины вышли для разговора на улицу и там житель села достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники фермы и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната. Злоумышленник погиб на месте. Тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас полицией открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Продолжается следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.

Как сообщает "Апостроф", ранее в селе Яноши Закарпатской области неизвестные ограбили валютчика, который с пулевым ранением попал в реанимационное отделение.