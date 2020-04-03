Десятки убитых и раненых: появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе

В марте российско-оккупационные войска потеряли на Донбассе десятки человек убитыми и ранеными.

Об этом написал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным, в марте погиб 51 оккупант, ранены и травмированы - 113 оккупантов.

"Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника. Это, в частности, миномет калибра 120 мм, две боевые машины пехоты, два МТЛБ, беспилотный летательный аппарат и четыре военных автомобиля", - сообщил офицер.

Он добавил, что ВСУ продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля пресс-центр Операции Объединенных сил проинформировал, что за минувшие сутки под обстрелами погиб боец Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения, а один - боевые травмы в результате подрыва на мине.