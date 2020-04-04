Искатели приключений с баяном пробрались в Украину и спрятались на чердаке: фото и видео с "героями"

Четверо молдаван с баяном ночью незаконно пересекли государственную границу Украины, чтобы найти работу.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Об инциденте сообщили сотрудники Пограничной полиции Молдовы украинским коллегам. Они, в свою очередь, задержали нарушителей.

Четверых молдаван нашли на чердаке одного из частных домов в селе Русскоивановка Белгород-Днестровского района. Задержанными оказались граждане Республики Молдова. Двоим из них по 20 лет, остальным - 26 и 27 лет.

"Интересным было то, что искатели приключений, вероятно, чтобы не скучать, прихватили с собой баян. Мужчины объяснили, что якобы направлялись в Украину для того, чтобы посетить родственников и найти работу. Сейчас "инструментальному ансамблю" придется отвечать в суде за незаконное пересечение границы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее на административной границе оккупированного Крыма задержали подозреваемого в участии в международной наркотической группировке "Химпром".