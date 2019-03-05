Гороскоп на 5 марта: вещие сны у Овнов и финансовые потери у Раков

Что вас ждет 5 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет хотеться любви, кому стоит сменить обстановку, а кто должен хорошенько продумать бюджет.

Овен

Сегодня у вас может появиться стремление к популярности, вниманию и развлечениям. Возможна приятная встреча со старыми друзьями, не упускайте ее. Также это благоприятный день для домашних хлопот, семьи и детей. Также велика вероятность вещих снов, уделите им внимание.

Телец

Этот день может оказаться достаточно коварным, в том плане, что ваша эмоциональная стабильность может сильно пошатнуться. Также стоит обратить внимание на материальное положение, оно сейчас может оказаться под ударом. Идеальным решением будет провести день в спокойствии и умиротворении.

Близнецы

Не нужно игнорировать даже малейшие сигналы со стороны здоровья. Сейчас ваш организм сам подскажет, что ему нужнее. Прогуляйтесь на свежем воздухе и не перегружайте себя работой.

Рак

Сегодня вами руководит спонтанность, поэтому будьте осторожны в принятии важных решений. Если не сможете совладать с собственным авантюризмом, рискуете оказаться в долгах и даже потерять значительную часть финансов.

Лев

Сегодня вы можете быть неосторожны и невнимательны, отложите посещение людных мест и решение важных вопросов. Уделите внимание семье и давно запланированным делам, и не нарывайтесь на риск.

Дева

Звезды обещают вам финансовое улучшение, стоит воспользоваться этим во благо близких людей. Сделайте подарок кому-то из родных и друзей, это положительно скажется на вашем собственном настроении. Также велика вероятность полезных знакомств, поэтому будьте приветливы и общительны.

Весы

Вас может очень сильно тянуть к обжорству. Это нормально, но слишком увлекаться вредной пищей не стоит. Лучше побалуйте себя фруктами или свежим соком. В крайнем случае, позвольте себе что-то очень вредное и вкусное, но в небольших количествах.

Скорпион

Весь день вас может не покидать ощущение стресса. Поэтому сейчас вы будете особенно конфликтны. Учитывайте это в общении с людьми, ведь вас легко будет выбить из колеи и спровоцировать на скандал.

Стрелец

Стоит задуматься о достижении намеченной цели в самые кратчайшие сроки. Сейчас ваш успех полностью зависит от вас, как в рабочей сфере, так и на любовном фронте. Будьте решительнее и не бойтесь действовать уверенно и стремительно.

Козерог

Вам будет хотеться куда-то выпустить свой негатив, поэтому постарайтесь направить его в полезное русло. Займитесь спортом или направьте энергию в завершение рабочих планов. С близкими людьми стоит быть внимательнее, сейчас им может не хватать вашего тепла.

Водолей

Избегайте порывов ревности и желания устроить скандал. Если вас что-то беспокоит, просто поговорите об этом. Сейчас ваши проблемы не более чем просто выдумки. Присмотритесь и заметите, что вы сами себя накрутили.

Рыбы

Вы можете оказаться под волной критики со стороны знакомых или начальства. Не воспринимайте ее слишком близко к сердцу. Лучше задумайтесь и извлеките из нее полезные советы на будущее.

Читайте также гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.