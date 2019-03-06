Гороскоп на 6 марта: много работы у Раков и обилие комплиментов у Козерогов

Сегодня - 30 лунный день, хорошее время для новых занятий и завершения старых дел. Что вас ждет 6 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет хотеться любви, кому стоит сменить обстановку, а кто должен хорошенько продумать бюджет.

Овен

В первой половине дня не стоит заниматься реализацией давних планов. Но ближе к полудню ситуация изменится и время станет благоприятным для любых дел. Уделите внимание здоровью и общению с близкими.

Телец

День будет складываться удачно, но вам стоит проявить осторожность. Велика вероятность начала служебного романа. Это может негативно сказаться на вашей репутации.

Близнецы

Хороший день для поездок и отдыха. Стоит заняться чтением полезной литературы, саморазвитием, можно отправиться на шопинг. Сделанные в этот период покупки будут долго вас радовать.

Рак

Вероятно у вас появится большое количество незапланированной работы. Но внутреннее равновесие поможет вам быстро со всем справиться. Не позволяйте никому портить вам настроение.

Лев

Хороший период для того, чтобы завоевать симпатию людей, которые ранее были к вам равнодушны. Также вам будут легко даваться переговоры и публичные выступления. Стоит поработать над своим имиджем, на него сейчас будут часто обращать внимание окружающие.

Дева

День будет удачливым во всех аспектах. Здоровье вас приятно порадует, также начнут осуществляться давние планы. Стоит поддерживать в себе оптимизм. Если сможете настроиться на позитивную волну, удача пробудет с вами еще очень долго.

Весы

У вас получится найти общий язык с коллегами, с которыми ранее вы никак не могли договориться. Стоит заняться сложными делами, они будут даваться вам легче, чем обычно. Благоприятный день для решения давних проблем.

Скорпион

Не стоит смешивать рабочие и личные взаимоотношения, это может негативно сказаться как на личной жизни, так и на вашей карьере. Стоит уделить время бытовым вопросам и отвлечься от эмоцианальных перепадов.

Стрелец

Сегодня выше самочувствие будет на высоте. Поэтому смело беритесь за активные занятия. Хорошей идеей будет заняться спортом или отправиться на прогулку.

Козерог

Вероятно получение хороших новостей от людей, о которых вы сильно беспокоитесь. Вам будет легко настроиться на позитивную волну, также вы можете услышать немало комплиментов в свой адрес.

Водолей

Сегодня вам стоит прислушаться к вашей интуиции, она подскажет, как правильно действовать. Также день будет хорошим для принятия различных решений, зависящих напрямую от вас. Не бойтесь высказывать людям свои предположения, так вы получите больше важных ответов.

Рыбы

Первая половина дня будет намного удачнее второй, поэтому займитесь важными делами до обеда. Вечером лучше просто отдохнуть и позволить организму напитаться необходимой энергией.

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