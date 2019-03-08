Гороскоп на 8 марта: страсти у Близнецов и конфликты у Стрельцов

Хотите знать, что вас ждет сегодня, в пятницу 8 марта? 3 лунный день - хорошее время для новых начинаний. Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили, как использовать его с пользой. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет легко ошибиться, кто сможет быть активным, а кому стоит двигаться вперед.

Овен

Звезды предупреждают Овнов о том, что излишняя самоуверенность может повредить вашим делам. Даже если вы в чем-то уверены на все сто это не значит, что вы правы. Помните - ошибиться может любой. Именно это знание поможет вам преуспеть сегодня.

Телец

Ваш сегодняшний пессимизм способен привести к упадку сил и нежеланию делать что-либо. А избыточная активность в таком состоянии может спутать вам карты и внести хаос в дела. Попробуйте посмотреть на происходящее с другой, более оптимистичной, стороны и, возможно, фортуна вам улыбнется.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам яркие эмоции и водоворот страстей. Поэтому ваш день будет благоприятен для всех творческих дел и начинаний. Он будет насыщен спонтанными и яркими чувствами. Делитесь ими с окружающими и они будут приносить радость вам в ответ.

Рак

Сегодняшний день благоприятен для карьеры и амбициозных планов. Звезды советуют Ракам не закрепляться на рубежах одержанных побед, а двигаться дальше, используя полученные награды как преимущество и возможность продвинуться дальше конкурентов.

Лев

События дня заставят Львов действовать быстро и нестандартно. День будет наполнен интересными возможностями и чтобы их не упустить вам следует быть весьма проворными. Благодаря этому вы завоюете себе симпатии, а также обернете себе на пользу изначально неблагоприятные дела.

Дева

Звезды советуют Девам не размениваться по пустякам, а начать что-то глобальное и грандиозное. Сегодня удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Весы

Вам предстоит принять важное решение и только холодный расчет, вдумчивость и ответственность помогут вам поступить правильно. Проблема может показаться, на первый взгляд, неважной, но от нее может зависеть многое в вашей судьбе.

Скорпион

Не лучший день для общения с окружающими. Ваш бескомпромиссный настрой и требовательность к себе и другим будут помощниками в делах. Но с точки зрения близких, вы будете выглядеть тираном, постоянно подхлестывая всех вокруг.

Стрелец

Сегодня Стрельцы меньше всего будут обращать внимание на мнение окружающих. Вы будете чувствовать уверенность в своей правоте и делах. С одной стороны такое поведение - путь к успеху в деловой сфере, но с другой - вы можете спровоцировать конфликты. Чтобы их избежать, попробуйте выступить в роли наставника, нежели командира.

Козерог

Ваши уверенность, работоспособность и активность помогут вам решить множество разных дел - от старых до новых и острых. Главное в это время не слишком раздражайте своим рвением окружающих. Используйте свою энергию в конструктивном, а не деструктивном ключе.

Водолей

Сегодня звезды наделят Водолеев силой воли, убедительностью и коммуникабельностью. Эти качества будут нужны при возникших трудностях, которые вы сможете в итоге решить в вашу пользу, так как в основном это будут вполне конкретные люди, а с ними вы сможете без особого труда договориться.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в этот день полагаться на холодный ум и трезвый расчет. Только факты, цифры и логика. Эмоции и интуиция сегодня не на вашей стороне. Лучше всего заняться вопросами финансов, составления бизнес-планов и бюджетов.

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