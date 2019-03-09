Гороскоп на 9 марта: конфликты у Львов и неуверенность у Весов

Сегодня - 4 лунный день, время импульсивное и нестабильное. Что вас ждет 9 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит быть осторожным, кто может не переживать о проблемах и отдохнуть, а кому нужно внимательно следить за делами.

Овен

Звезды обещают Овнам довольно спокойный и размеренный день, подходящий для накопления сил. Но также предупреждают о возможном вмешательство внешних сил, способных перевернуть все вверх дном и добавить нотку хаоса в ваш распорядок. Если так случится, не пугайтесь - вы будете в силах со всем справиться.

Телец

Сегодняшний день для Тельцов пройдет под знаком непредсказуемости. Вас может поджидать буквально что угодно. Чтобы свести к минимуму неприятности звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, проявить последовательность и организованность.

Близнецы

В этот день звезды наделят воображение Близнецов огромной силой. Смело следуйте за ним по страницам любимых книг, фильмов, или просто пуститесь в мечты. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач. Так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Рак

Если Раки хотят, чтобы сегодняшние дела и вопросы решились гладко и быстро, в этот день им следует полагаться только на себя. Причем во всех сферах своей деятельности, так как вероятность того, что окружающие могут вас подвести, сегодня крайне велика.

Лев

В этот день Львы могут стать раздражителем и объектом нападок со стороны близких и окружающих. Ваша энергетика будет провоцировать других на конфликты. Стоит попробовать побыть одному, так как иначе вашим обидчикам может крепко достаться, что может сказаться в дальнейшем на ваших отношениях.

Дева

Хороший день, чтобы проявить ваши лидерские качества, целеустремленность и энергичность. Звезды советуют вам сконцентрироваться на крупных и важных делах, ведь сегодня вашей энергии хватит на все.

Весы

В этот день вам будет нехватать уверенности в себе. Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации крайне велика. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и отложить ответственные вопросы на потом.

Скорпион

Скорпионам стоит сконцентрироваться на себе и минимизировать контакты с окружающими. Сегодня ваши откровения могут сыграть на руку завистникам. Если вы что-то запланировали и от этого пришлось отказаться в силу обстоятельств - смиритесь и не переживайте. Уступив сегодня, вы найдете что-то завтра.

Стрелец

День пройдет для Стрельцов спокойно. Возможно появится желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Козерог

Стоит проявить внимательность и при надобности - твердость и характер. Сегодня велик шанс манипуляций и повышенных запросов извне, поток которых может заставить вас растеряться и упустить инициативу.

Водолей

Водолеям нужно как следует отдохнуть. Хоть ваша внутрення энергия и будет вас склонять к бурной деятельности, лучше ее направить на какой-то активный досуг. Иначе состояние рассеянности может внести бардак даже в обычные задачи.

Рыбы

День для Рыб будет насыщен расслабляющей и приятной атмосферой. Хорошей идеей будет отдалиться от мирской суеты и посвятить как можно больше времени себе и тому, что радует. Сегодня не стоит присоединяться к каким-то массовым мероприятиям - это может принести внутренний дискомфорт.

Читайте также гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.