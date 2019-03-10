Гороскоп на 10 марта: Девы будут раздражительны, а Львам не стоит соглашаться на новую работу

Сегодня 5 лунный день, это время будет благоприятным для многих знаков. Хотите знать, что вас ждет 10 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет сопутствовать успех, кто сможет справиться с трудностями, а кому стоит следить за своими эмоциями.

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Овен

Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.

Телец

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в ловушку. Задумайтесь, нету ли дел, которые давно пора привести в порядок?

Близнецы

Возможен серьезный прогресс в рабочей сфере, постарайтесь быть продуктивны и действовать активно. Если чувствуете усталость, сделайте небольшой перерыв, но не откладывайте дела надолго.

Рак

Сейчас возможны небольшие потери и неудачи. Учитывайте это, принимая важные решения. Крупные покупки совершать можно, но делать это нужно вдумчиво, без импульсов.

Лев

Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать.

Дева

Не поддавайтесь негативным порывам своего настроения, они могут огорчить и вас, и ваших близких. Звезды советуют заняться активными делами и уделить время саморазвитию.

Весы

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей.

Скорпион

Вас ждет большое количество разговоров, как приятных, так и не очень. Включите свои коммуникативные навыки, ваша харизма поможет сохранить авторитет в глазах окружающих.

Стрелец

Вы зачем-то будете пытаться самостоятельно усложнить себе жизнь. Если вам скучно, найдите себе более полезное занятие. Эмоциональные бури вас развлекут, но у них обязательно будут последствия.

Козерог

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время.

Водолей

Вам стоит поставить перед собой четкие цели. Вы сможете добиться желаемого, но только в том случае, если не будете хвататься за несколько дел одновременно. Не сходите с намеченного курса и все получится.

Рыбы

Ваше дружелюбие поможет сохранить гармонию в коллективе и дома. Также есть шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу.

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