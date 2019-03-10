Гороскоп на завтра: Весы разбогатеют, а Львы будут бороться с искушениями

Завтра 6 лунный день, это время стабильности и спокойствия. Хотите знать, что вас ждет 11 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит поберечь силы, кто сможет решить материальные проблемы, а кому важно следить за здоровьем.

Овен

Избегайте в этот день самокопаний и излишней самокритики. Лучше найдите, за что себя похвалить. Возможны приятные встречи и неожиданные знакомства. Постарайтесь проявить дружелюбие.

Телец

Вам стоит полагаться на собственную интуицию, сейчас она будет сильно обострена. Также займитесь своим здоровьем, в будущем оно может немного пошатнуться. Оставайтесь спокойны и уравновешены.

Близнецы

Хороший день для начала нового дела, смело беритесь за новые задачи. Могут возникнуть неожиданные препятствия, особенно на работе, но вы сможете их преодолеть. Важно не опускать руки и действовать.

Рак

Женщины этого знака окажутся в центре внимания противоположного пола. Все мужские взгляды будут прикованы к вам. Мужчины же 11 марта должны быть аккуратны в рабочих и материальных делах, ваше финансовое положение может пострадать.

Лев

На вашем пути появится немало соблазнов и искушений. Не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться.

Дева

Новые знания будут радовать вас сильнее, чем обычно. Начните читать новую книгу или увлекитесь новым занятием. Также стоит урегулировать режим сна, сейчас вы наверняка ощущаете недосып. Хороший период для новых идей и планов, займитесь ими.

Весы

Вы можете легко добиться финансового успеха. Вероятен даже шанс внезапно разбогатеть, но не теряйте голову. Все шаги на финансовом поле следует тщательно обдумывать. И не забывайте о повседневных заботах.

Скорпион

В этот день вам легче будет достигать целей. Можете попробовать получить то, что давно хотели - повышение, внимание вашей пассии, прибавку к зарплате. Также не стоит бояться говорить открыто, что вы думаете, вашу искренность оценят.

Стрелец

В первой половине дня будут преобладать романтические вибрации, вам будет легко очаровать кого угодно. Дальше начнется благоприятный период для рабочих свершений, постарайтесь закончить как можно больше важных дел.

Козерог

Домашний очаг наконец станет именно таким, каким вам хочется его видеть. Но только если вы сами приложите определенные усилия. Помните, мы имеем только то, что сами построили, особенно в отношениях между людьми.

Водолей

Постарайтесь оценить ситуацию и хладнокровно разложить все по полочкам. Вечером хорошо будет расслабиться и посидеть у огня или за чашечкой чая. Ваши идеи совсем скоро начнут воплощаться в реальность, сейчас вы на пороге больших свершений. Отдохните перед началом нового пути.

Рыбы

Благоприятные перемены уже на пороге, не упустите их. Продумайте хорошенько, что вам нужно закончить в ближайшее время, хорошая организованность поможет быстрее достигнуть успеха. Также это хорошее время для планирования отпуска и различных поездок.

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