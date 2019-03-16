Гороскоп на 16 марта: повышение у Дев и травмы у Скорпионов

Наступает период стабильности и монотонности. Хотите знать, что вас ждет 16 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно плыть по течению, кого ждут неприятности, а кто сможет избавиться от давних проблем.

Овен

Вам придется заняться решением давних проблем, о которых хотелось бы забыть. Но, к сожалению, дела сами по себе не могут закончиться. Поэтому соберитесь и приложите максимум усилий, чтобы потом можно было смело позволить себе отдохнуть.

Телец

В этот день все будет казаться слишком сложным. Рабочие вопросы будут даваться вам тяжело, то же самое будет происходить и на личном фронте. Постарайтесь не нервничать и отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства.

Близнецы

Сейчас будет получаться далеко не все. Не стоит питать себя ложными надеждами, чтобы потом не пришлось огорчаться. Лучше постарайтесь мыслить прагматично и продумывать все детально. Так вы сможете снизить риск разочарований.

Рак

Для вас наступает плодотворный период, постарайтесь воспользоваться этим, чтобы закрыть давние дела и добиться успеха в новых начинаниях. На любовном фронте все будет не слишком гладко, но вам удастся разобраться с накопившимися проблемами.

Лев

День будет спокойным и плавным. Сюрпризов не предвидится, поэтому просто расслабьтесь и делайте то, что запланировали. Не стоит рваться к новым вершинам, сейчас они не будут даваться легко. Подождите и добьетесь большего.

Дева

Есть шанс получить повышение или прибавку к зарплате. Поговорите с начальством о ваших идеях, сейчас вас должны услышать. Также стоит отстаивать свою точку зрения, так как, скорее всего, вы правы. Но сначала убедитесь в том, что ваши убеждения верны.

Весы

День будет противоречивым. Вы настроены оптимистично, но дела прямо таки валятся из рук. Не сдавайтесь и не психуйте по мелочам, полоса неудач скоро закончится, а вот ваши нервные клетки никто вам не вернет.

Скорпион

Будьте осторожны, как морально, так и физически. В этот день велика вероятность получить травму. Поберегите себя и не занимайтесь ничем опасным. Лучшим решением будет побыть дома или в офисе, не нагружая себя тяжелой работой.

Стрелец

Не пытайтесь справиться со всем самостоятельно, если вам нужна помощь, стоит о ней попросить. Люди легко будут идти с вами на контакт, поэтому велик шанс собрать хорошую команду для дальнейшей работы.

Козерог

На этот день можете планировать встречи и начало новых дел. Также стоит быть внимательным к окружению, обратите внимание на скрытые мотивы ваших коллег и знакомых. Возможно, кто-то пытается использовать вашу доброту в корыстных целях.

Водолей

Вы прикладываете немало усилий для поддержания хороших отношений с людьми. Этот нелегкий труд окупится. Также вы сможете преодолеть возникшие трудности. В целом, день будет наполнен позитивными вибрациями, хоть и появятся некоторые эмоциональные скачки.

Рыбы

Негативные волны влияют на вас особенно сильно. Это может сказаться на работе, поэтому будьте осторожны. Если люди не идут на контакт, не навязывайтесь. Сейчас вам будет непросто кого-либо убедить в своей правоте.

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