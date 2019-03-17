Астролог назвал год, когда начнется распад России

Распад России станет возможен в 2024-2025 годах, и он начнется с Кавказа.

Об этом "Апострофу" рассказал известный астролог Влад Росс.

По его словам, Украина только выиграет от возможной смены власти в России.

"Распад Российской Федерации начнется после вхождения Плутона в знак Водолея. Плутон - это смерть и преобразование, а Водолей - это знак России, он войдет туда з 2024 года, уже в 2025 - он будет точно там", - отметил он.

Росс подчеркнул, что поворотным для России будет 2025 год - "она начнет разваливаться. Первыми отвалятся Чечня и Кавказ".

Также астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Путин уйдет на дно, а Янукович вернется на Донбасс - прогноз Влада Росса.