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Астролог назвал год, когда начнется распад России

воскресенье, 17 марта 2019, 05:33

Распад России станет возможен в 2024-2025 годах, и он начнется с Кавказа.

Об этом "Апострофу" рассказал известный астролог Влад Росс.

По его словам, Украина только выиграет от возможной смены власти в России.

"Распад Российской Федерации начнется после вхождения Плутона в знак Водолея. Плутон - это смерть и преобразование, а Водолей - это знак России, он войдет туда з 2024 года, уже в 2025 - он будет точно там", - отметил он.

Росс подчеркнул, что поворотным для России будет 2025 год - "она начнет разваливаться. Первыми отвалятся Чечня и Кавказ".

Также астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Путин уйдет на дно, а Янукович вернется на Донбасс - прогноз Влада Росса.

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