Гороскоп на 21 марта: неразумное поведение у Близнецов и лишние переживания у Стрельцов

Наступает время сложных решений и эмоциональных качелей. Хотите знать, что вас ждет 21 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит сдерживать свое настроение, кто может легко потерять контроль, а кому можно не беспокоиться и плыть по течению.

Овен

Вам будет трудно добиться поставленных целей. День может казаться неудачным, но не стоит падать духом, ведь за темной полосой всегда наступает светлая. Поберегите ваши нервы и не срывайтесь по пустякам.

Телец

Тельцы - один из немногих знаков, которым в этот день не придется напрягаться. Для вас все будет идти своим чередом, но ждать особых успехов тоже не стоит. Если будете действовать размеренно, сможете обойти преграды.

Близнецы

Жажда новых свежих впечатлений может завести вас в тупик. Также будет обострено внимание со стороны противоположного пола, будьте готовы к этому. Не стоит пренебрегать мудрыми советами, вы сейчас можете действовать неразумно.

Рак

Очень неоднозначный день. С одной стороны, он будет наполнен трудностями, с другой - вас ждут приятные результаты ваших трудов. Важно не упустить из вида интересные возможности.

Лев

День будет не слишком приятным. Возможны споры или даже скандалы, как на работе, так и дома. Вам может казаться, что все идет совсем не так, как вам того хотелось бы. Но помните, что вам сейчас просто так кажется.

Дева

Ваши эмоции сейчас могут брать верх над разумом. Вы можете легко обидеть тех, кто рядом. Задумайтесь дважды перед тем, как устраивать скандал. Возможно, все негативные волны сейчас только в вашем сознании.

Весы

День будет наполнен скучными монотонными делами, в которых у вас не будет помощников. Наберитесь терпения, ведь эта рутина сама по себе не завершится. Лучше закончить начатое сейчас, чтобы потом заняться чем-то более интересным без груза обязательств.

Скорпион

Ваше умение очаровать собеседника сегодня поможет вам избежать конфликтов. Стойте на своем, но только при условии, что ваше мнение строится на фактах. Если будете слишком напористы, рискуете потерять доверие близких и коллег.

Стрелец

Погрузитесь в работу, это поможет вам не переживать о том, что все равно сейчас не решится. Направьте свою энергию в полезное русло - завершите рабочий план, сделайте уборку или сходите на тренировку. И не думайте слишком много.

Козерог

Вы можете действовать легкомысленно. Не стоит бросаться в омут, иначе вы можете потерять то, что вам очень дорого. Подумайте, стоят ли минутные слабости тех последствий, которые они могут за собой принести?

Водолей

Вы сможете побороть внутренние эмоциональные качели и разложить все по полочкам. Будет непросто, но вы блестяще справитесь со всем. Также Водолеи смогут разобраться, как нужно действовать, чтобы добиться максимальных перемен к лучшему. Или даже достичь желаемого в кратчайшие сроки.

Рыбы

Придерживайтесь плана и прислушивайтесь к своей интуиции. Лучше не делать сейчас ничего необдуманного, так как негативные волны особенно сильны. Соблюдайте осторожность и будьте открыты с близкими.

Читайте также гороскоп на март 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.