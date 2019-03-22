Гороскоп на 22 марта: Весов ждут конфликты, а Козерогов проблемы с деньгами

Сейчас важно соблюдать осторожность, некоторым знакам будет особенно нелегко в потоке астрологических бурь. Хотите знать, что вас ждет 22 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не угодить в капкан негатива, кого поджидают трудости, а кому нельзя действовать спонтанно.

Овен

Вам непросто будет добиться желаемого. Негативные волны будут особенно ощутимы в первой половине дня. Избежать ошибок могут помочь советы близких людей или более опытных товарищей. Прислушайтесь к тому, что говорят вам люди, даже если это неприятно.

Телец

Конфликты будут поджидать вас на каждом углу. Тяжелые вибрации буквально атакуют со всех сторон, поэтому может показаться, что все валится из рук. Но не паникуйте, ваше эмоциональное равновесие полностью в ваших руках.

Близнецы

В этот день могут возникнуть проблемы с финансами. Также утром будет непросто завершить запланированные дела. Постарайтесь не спешить и действовать размеренно.

Рак

Для Раков день будет насыщен встречами и полезным опытом. Не все будет складываться идеально, но перспективы станут менее туманными. Делайте то, что считаете нужным, сейчас правда на вашей стороне.

Лев

Вы все делаете верно, даже если другим кажется, что это совершенно не так. Продумывайте все мелочи и действуйте по собственному плану. Не позволяйте никому сбить вас с курса, но и не упускайте шанса получить ценный совет.

Дева

Вы импульсивны и раздражительны. Поэтому не стоит выплескивать свою энергию на людей. Также нужно проанализировать свое поведение, возможно, вы сейчас кого-то огорчаете. Помните, что люди вокруг тоже имеют право на свою точку зрения.

Весы

Возможны споры и даже серьезные конфликты. Лучше проведите этот день в уединении, так вам будет проще избежать скандалов. Не нужно принимать спонтанных решений, они могут оказаться очень опасными.

Скорпион

Вам будет легко общаться с людьми. Также есть вероятность привлечения внимания того, кто давно вам симпатичен. Проявите свои лучшие качества и люди сразу их заметят. Не скрывайте свое природное очарование.

Стрелец

Вы действуете слишком быстро, из-за этого совершаете ошибки. Правда, вам удается все исправлять достаточно быстро, поэтому последствия минимальны. Но так будет не всегда. Начните действовать осторожнее, иначе заработаете проблемы.

Козерог

Финансовые трудности вас не отпускают. И неприятнее всего то, что только вы можете с ними справиться, сейчас вам никто не поможет. Разберите все по полочкам, тогда сможете найти способ обернуть ситуацию в свою пользу.

Водолей

Вы четко предугадываете, как будут развиваться события, поэтому можете смело строить планы на будущее. Действуйте по своему плану, он приведет вас туда, куда нужно. Не ждите, что все получится сразу, для успеха нужно время.

Рыбы

Будет немало важных разговоров, но вы сможете соблюдать спокойствие и действовать разумно. Ваши дипломатические способности помогут настроить собеседников на нужную вам волну. Можете попросить прибавку к зарплате.

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