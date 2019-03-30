Гороскоп на 30 марта: у Скорпионов поломаются планы, а Стрельцам нужно быть бескорыстнее

На это время многим знакам не стоит планировать важных дел, утром негативные вибрации могут оказывать ощутимое негативное воздействие. Хотите знать, что вас ждет 30 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит быть осторожным во всем, а у кого наоборот дела пойдут вверх.

Овен

Неприятности будут поджидать на каждом углу, но ваша эмоциональная стабильность поможет с ними справиться. Вы сможете спокойно реагировать даже на те вещи, которые обычно быстро выводят вас из себя. Старайтесь не перегибать палку и держать спину ровно.

Телец

Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.

Близнецы

Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.

Рак

Знакомства будут полезными, если вы покажете себя с лучшей стороны. Больше интересуйтесь делами своих близких, им нужно ваше внимание. Сейчас родным может показаться, что работа для вас на первом месте. Покажите им, что они ошибаются.

Лев

Маленькие недоразумения к вечеру могут превратиться в настоящие конфликты. Решите их сразу, чтобы потом не пришлось ругаться с теми, кто вас окружает. Свою точку зрения лучше придержать, если она может кого-то обидеть, сейчас не время доказывать правоту.

Дева

Люди, которые уже вмешивались в ваши дела, снова дадут о себе знать. Вам придется перетерпеть неприятные разговоры, но лучше держать себя в руках и не взрываться. Скандал не поможет ничего решить, не провоцируйте его и поберегите свои нервы.

Весы

Вы получите ответы на вопросы, которые давно вас волнуют. Информация будет для вас полезной, хоть и не совсем приятной. Если захотите признаться кому-то в своих чувствах, подумайте дважды. Сказанное уже не получится вернуть назад.

Скорпион

Вам придется прямо на ходу корректировать свои планы, все будет идти не так, как было намечено. Но потом вы поймете, что все перемены были к лучшему. Это хорошее время для любого творчества. Также хорошей идеей будет генеральная уборка.

Стрелец

Все выйдет именно так, как должно. Если бескорыстно поможете кому-то, люди будут очень вам благодарны. Но старайтесь делать добрые дела только с открытым сердцем, не ожидая ничего взамен. Кстати, так стоит поступать не только сейчас, а вообще.

Козерог

Вероятно получение помощи в деле, которое пока вам не дается. День будет приятным, хоть и не самым простым. Приложенные усилия окупятся сполна. Будьте продуктивны и наслаждайтесь даже самыми простыми вещами.

Водолей

Вы готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Также весь объем дел будет даваться вам легко, хоть и потребует усилий. Вы не тратите время на ерунду, поэтому сможете стремительно двигаться к своей цели. Не бойтесь показывать даже небольшие успехи.

Рыбы

Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.

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