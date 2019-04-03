Гороскоп на завтра: Тельцам нужно отказаться от привычек, а Водолеям придется принять сложное решение

Не лучшее время для поездок и принятия деловых решений. Звезды не советуют спешить и поддаваться импульсам. Хотите знать, что вас ждет 4 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит проанализировать свое прошлое, кому нельзя цепляться за привычки, а кому не нужно браться за новое.

Овен

Нужно хорошенько задуматься о событиях своего прошлого. Проанализируйте собственные поступки, их последствия, подумайте, как вам не повторить свои ошибки. И только после этого действуйте и принимайте какие-либо решения.

Телец

Не цепляйтесь за старые привычки. Если не начнете что-то новое, если ничего не измените, не сможете добиться целей. Вы сами тянете себя на дно, груз старых взглядов не дает вам идти вперед. Задумайтесь об этом и сделайте выводы.

Близнецы

Не стоит браться за кардинально новые дела, лучше подумайте, как разнообразить то, что у вас уже есть. Если хочется перемен, измените к лучшему уже имеющуюся ситуацию. Не всегда полная смена декораций меняет картину происходящего.

Рак

Для вас этот день будет благоприятным для общения и рабочих встреч. Также не лишним будет пообщаться со старыми знакомыми, вам не помешает мнение со стороны. Попросите совета у тех, в ком видите авторитет, это поможет разобраться в важном деле.

Лев

Продолжайте двигаться в собственномм направлении. Ваш курс окажется верным, если вы не будете с него сходить. Помните, что любые преграды на пути к цели даются нам для проверки нашей стойкости. Если не испугаетесь трудностей, все будет хорошо.

Дева

Подумайте и решите сами, что именно вы делаете верно, а в чем ошибаетесь. Пока вы сами не признаете свои ошибки, ничего не изменится. Невозможно быть идеальным, вы прекрасно об этом знаете. Уймите свою гордыню пока она вам не навредила.

Весы

Вам придется быть гибкими, иначе все просто начнет валиться из рук. Помните, что из любой ситуации есть несколько выходов, всегда существуют разные варианты развития сюжета. И многое зависит именно от вас, от вашего поведения и мудрости.

Скорпион

Не берите на себя ответственность за чужие поступки. Свой мозг, как говорится, в чужую голову не вложишь. Даже если вам кажется, что вы точно знаете, как лучше, другой человек может с вами не согласиться. И он имеет на это полное право.

Стрелец

Не стесняйтесь переспрашивать и перепроверять, как выполняются ваши просьбы и поручения. Иногда люди могут просто забыть что-то сделать, или выполнить задачу не слишком качественно. В ваших интересах лично все проконтролировать, чтобы избежать путаницы.

Козерог

Для вас день будет спокойным, вы можете полностью рассчитывать на своих союзников. Все будет идти плавно и приятно, поэтому не напрягайте себя лишними размышлениями. Сейчас можно просто расслабиться и выдохнуть, позвольте себе это.

Водолей

Вам придется принять важное решение, которое повлияет на ход событий. Будет страшно, но сделать шаг все-таки стоит. Вам может показаться, что вы одни на своем пути. Но союзники просто пока не дают о себе знать. Они появятся как только будут вам нужны.

Рыбы

Просто следуйте своему плану. Многие могут не одобрить ваших решений, но вам стоит проявить стойкость и донести свою точку зрения. Наберитесь терпения, великие дела не делаются мгновенно. И не забывайте иногда отдыхать и отвлекаться, иначе перегорите.

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