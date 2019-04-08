Гороскоп на 8 апреля: у Львов будут проблемы в отношениях, а Стрельцы окажутся в неловком положении

День будет наполнен противоречиями и сомнениями. Не многие смогут держаться на волне. Хотите знать, что вас ждет 8 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет срываться на окружающих, у кого появится шанс разбогатеть, а кому стоит вообще остаться дома.

Овен

Овны будут не слишком дружелюбны. Вас могут раздражать даже те дела и люди, которые обычно поднимают вам настроение. Не перекладывайте ответственность за свое настроение на других, в вашем негативе сейчас никто не виноват.

Телец

У вас появится шанс быстро получить крупную сумму денег. Нужно только разглядеть эту возможность. Будьте внимательны, прибыль может появится откуда угодно. Помните, что быстрые деньги чаще всего быстро уходят, не цепляйтесь за них.

Близнецы

Близнецам лучше изолироваться от общества. Вы не будете конфликтовать или подвергаться опасностям, но вам будет намного комфортнее наедине с собой. Это время полезно использовать для уединения и размышлений о собственных переживаниях.

Рак

Не нужно слишком сильно спешить и пытаться закончить все дела одновременно. Ваше желание быть продуктивными похвально, но не стоит себя перегружать задачами. Вы - живой человек, а не рабочая лошадь, помните об этом, пожалуйста.

Лев

Отношения с близкими могут начать расклеиваться по вашей собственной вине. Вы слишком увлекаетесь работой и хобби, забывая о семье и друзьях. Одумайтесь, ведь люди не могут ждать вашего внимания вечно. Однажды их терпение закончится.

Дева

О вашей мужественности можно писать легенды. Вы будете решительны, как никогда ранее, поэтому смело можете браться за дела, которых боитесь. Даже самые трудные задачи сейчас будут даваться вам легко, ведь своим напором вы просто снесете любые стены.

Весы

По прогнозу Весов ждет нестабильный период. Вероятно накопление большого количества задач, с которыми будет непросто разобраться. Не откладывайте на будущее то, что можно закончить уже сейчас, иначе потом будет тяжело выбраться из клубка планов.

Скорпион

По вашему мнению, сейчас все настроены против вас. Даже те, кто вас любит. Но вы ошибаетесь. Люди могут проявлять свою заботу не так, как вам того хочется, но это не значит, что вы им не дороги. Поговорите с тем, кто обижает вас сильнее других.

Стрелец

Будьте спокойны, особенно в делах, которые заставляют вас нервничать. Постоянно помните о том, что вам нужно держать себя в руках. Иначе вы рискуете сорваться и оказаться в крайне неловком положении. Манеры и такт - ваши лучшие друзья в этот период.

Козерог

Эмоции и новые впечатления - именно этого не хватает и вам, и вашей пассии. Удивите себя чем-то, сделайте то, чего давно хотели, но боялись. Измените привычное положение вещей. Тогда мир покажется вам гораздо более красочным и интересным.

Водолей

Вы можете слишком эмоционально реагировать на поступки других людей. Но важно все-таки помнить, что ваши эмоции никак не повлияют на выбор окружающих. Позвольте людям самостоятельно разбираться со своими граблями. Наблюдатель - идеальная роль для вас сейчас.

Рыбы

Бросайтесь в омут с головой, но только в том случае, если это никому не причинит боль. Помните, что все поступки имеют последствия. Если вы все взвесили и все равно хотите рискнуть, что ж... Удачи вам. И постарайтесь повеселиться хорошенько.

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