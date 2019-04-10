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Гороскоп на 10 апреля: Львы будут навязчивы, а Стрельцов ждут неудачи

среда, 10 апреля 2019, 06:30
Фото: pixabay.com

День будет хорошим и удачным для тех, кто не боится рисковать и резко менять направление движения. Хотите знать, что вас ждет 10 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может принимать смелые решения, кому придется окунуться в рутину, а у кого вероятны скандалы.

Овен

Вам придется отказаться от каких-то планов. Задуманные дела осуществить не получится, или получится, но не полностью. День будет словно идти наперекосяк, но к вечеру ситуация наладится. Наберитесь терпения и не опускайте руки.

Телец

Результат ваших трудов будет скромнее, чем вам хочется. Но даже небольшой успех - все равно успех. Не нужно бросать начатые дела, позже они будут становиться все более и более прибыльными. Также это хороший день для встречи с друзьями.

Близнецы

Вам стоит следить за своими высказываниями. Вы легко можете обидеть кого-то, или даже случайно сорваться на нецензурную брань. Держите себя в руках, иначе потеряете уважение в глазах окружающих. И восстановить его будет непросто.

Рак

Хорошее время для начала новых дел. Также стоит разнообразить свой быт и работу. Смените ритм жизни, переставьте рабочий стол, измените свой маршрут до офиса. Сделайте максимальное количество небольших непривычных дел. Это поможет развеселиться.

Лев

Вы можете быть навязчивы и эгоистичны, особенно в отношениях с любимым человеком. Не нужно давать волю своим слабостям, из этого ничего хорошего не выйдет. Также вам придется в одиночку заняться работой. Постарайтесь сделать все качественно.

Дева

Ваши достоинства замечают и ценят окружающие. Это повод немного похвалить себя, но не начинайте слишком уж гордиться. Нынешние успехи - хороший старт, но это только начало. Впереди гораздо больше увлекательных задач и новых трудностей.

Весы

Все будет идти ровно и гладко, но только в первой половине дня. К вечеру эмоциональный фон начнет раскачиваться, как качели. Вас сможет вывести из себя любая мелочь, поэтому лучше не планируйте на это время ничего, связанного с общением.

Скорпион

Вас ждет неприятное открытие, но вы сможете отнестись к нему философски, как к новому опыту и полезному уроку. Сохраняйте жизнерадостность, это поможет преодолеть новые преграды. Уделите время семье, это будет приятно и полезно.

Стрелец

Вам не стоит бояться крупных неудач, но вот мелкие неприятности будут преследовать буквально на каждом шагу. Переступать через них бессмысленно, лучше постараться найти способ их побороть. Это поможет вам в будущем.

Козерог

Вам захочется чего-то кардинально новенького, используйте это желание, чтобы разнообразить рутинную работу и личную жизнь. Ваш партнер оценит оригинальность ваших мыслей, а коллеги будут в восторге от необычных рабочих идей.

Водолей

Не лучшее время для проявления инициативы. Вероятно, вашим близким нужна будет ваша помощь, просто делайте то, о чем вас просят. Но не хватайтесь за все домашние дела одновременно. Прислушивайтесь к себе и окружающим, чтобы избежать конфликта.

Рыбы

Вас ждут приятные новости от дорогих вам людей. Но вот ваши собственные дела будут идти далеко не так гладко. Вам стоит проявить настойчивость и идти вперед до конца. Даже если будет казаться, что впереди тупик, не отступайте и двигайтесь напролом.

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