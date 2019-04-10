Гороскоп на завтра: у Тельцов все наперекосяк, а Девы читают чужие переписки

День будет непростым для многих знаков, звезды обещают сложные повороты и контрастные переживания. Хотите знать, что вас ждет 11 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому важно поберечь здоровье, кто обязательно должен отдохнуть, а кого могут уличить во лжи.

Овен

Овнов ждет множество интересных и сложных дел. Вам точно будет не скучно, но и нервы придется немного потратить. Не обращайте внимания на собственную неуверенность в своих силах, вы сейчас сами себя пытаетесь сбить с пути.

Телец

У представителей этого знака весь день будет идти наперекосяк. Все, за что вы беретесь, словно само разваливается. Так бывает из-за сильного влияния негативных вибраций. Вам нужно расслабиться и позволить своему разуму напитаться позитивной энергией.

Близнецы

Не сравнивайте себя ни с кем, это только еще сильнее укрепляет вашу неуверенность. Лучше подумайте, как вам стать лучше в делах, которые вы и так хорошо умеете. Таким образом вы добьетесь успеха. А вот лишняя самокритика вас затянет на дно.

Рак

Ваши обманы могут легко раскрыться. Даже если вы соврали о чем-то незначительном, люди могут узнать правду и потерять к вам доверие. Лучше расскажите обо всем сами, пока не попались на горячем. Так вы сохраните образ порядочного человека.

Лев

Поберегите свое здоровье, пройдите врачей, если давно собираетесь это сделать. Не лишним будет провести плановый осмотр организма. Также стоит пить больше воды и исключить кофеин и сигареты. Ваше тело просит позаботиться о нем.

Дева

Не верите кому-то? Поговорите с этим человеком, а не устраивайте слежку в стиле Шерлока Холмса. Если близкий человек узнает, что вы копались с его вещах или читали его переписки, он станет относиться к вам совсем иначе. Помните об этом.

Весы

Не убегайте от своих прямых обязанностей. Конечно, вам хочется заниматься чем-то веселым и интересным, но обычные дела сами себя не закончат. Завершите сначала то, что не решится без вас, и только потом беритесь за развлечения.

Скорпион

Вам многие завидуют, и не без причины. Вы стали уверены в себе, вы хорошо выглядите и добиваетесь видимых успехов на работе. Это вызывает злость и неприятие у недоброжелателей. Будьте внимательны, они могут строить вам козни.

Стрелец

Пусть сейчас вы и не на высоте, но совсем скоро ситуация кардинально изменится. Если приложите определенные усилия, сможете приблизиться к желаемому достаточно быстро. В ваших руках ваше ближайшее будущее, действуйте активно.

Козерог

Проваляться весь день на диване, конечно, приятно, но это так же способствует торможению реализации ваших планов. И увеличению объема бедер. Не ленитесь слишком долго, помните, что все хорошо в меру. В том числе и отдых от проблем и дел.

Водолей

Не стоит слишком критично к себе относиться. Вы занимаетесь тем, чем считаете нужным, делайте это с самоотдачей. Тогда результат не заставит себя ждать. Что касается ваших сомнений в своей привлекательности, они только у вас в голове. Разберитесь с ними.

Рыбы

Уделите время родным, работа может и подождать. Вам просто необходима перезагрузка в кругу семьи. Близкие смогут развеселить вас и отвлечь от проблем, которые не дают вам вдохнуть полной грудью. Возьмите дополнительный выходной.

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