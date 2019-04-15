Гороскоп на 15 апреля: повышения у Скорпионов и семейные проблемы у Весов

До обеда не стоит планировать никаких серьезных дел, лучше постараться вообще ограничить какие-либо задачи. Хотите знать, что вас ждет 15 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит избегать рабочих вопросов, у кого будет шанс наконец-то отдохнуть, а кто может оказаться в центре скандала.

Овен

Овны запросто могут вляпаться в серьезный конфликт. Сейчас буквально со всех сторон в вас будут лететь самые различные провокации, постарайтесь не поддаваться. Если же ссора все-таки произойдет, держите себя в руках, иначе будет сильный скандал.

Телец

Тельцам можно просто расслабиться, вы это точно заслужили. Если выпадет шанс, просто возьмите себе выходной, под любым предлогом. Или хотя бы постарайтесь закончить работу чуть раньше, чем обычно. Это пойдет вам на пользу.

Близнецы

Близнецам лучше не заниматься никакими рабочими делами. Это не попытка отдохнуть или полениться, наоборот. Вам лучше отложить все дела, чтобы не наделать ошибок. Так будет правильнее и легче для всех, только найдите способ это провернуть.

Рак

Вы можете смело отправляться на переговоры. Даже если ваши собеседники изначально не настроены вас слушать, вы сможете достаточно быстро их переубедить. Но не стоит очаровываться, вероятно резкое изменение хода событий.

Лев

Скучать Львам точно не придется. День будет наполнен самыми разными сюрпризами и впечатлениями, поэтому вам будет некогда думать о рутине. Позвольте себе отдаться вихрю приятных эмоций и просто насладитесь этим днем.

Дева

Вы сможете добиться своей цели, если будете дипломатичны. Но слишком сильно уступать оппонентам тоже не нужно, отстаивайте свою позицию сдержанно и уверенно. Если позволите себе сорваться и психануть, придется начать все с начала.

Весы

Сделки, назначенные на этот день, скорее всего завершаться в вашу пользу. А вот дома вас ждут недоговорки. Не удивляйтесь, если окажется, что ваши близкие что-то от вас скрывают. Лучше подумайте, по какой причине они не смогли вам открыться.

Скорпион

Возможны премии или повышения. Также вам будет легко общаться с людьми, ведь весь негатив вы уже успели выплеснуть. Это поможет балансировать и находить правильные решения во всех возникающих ситуациях. Не забывайте улыбаться.

Стрелец

Можно смело инвестировать во что-то, совершать покупки и строить планы, а вот работу лучше не менять. Даже думать об этом забудьте на этот день, любые идеи могут оказаться неверными. Лучше займитесь подобными вопросами чуть позже.

Козерог

Вам придется отказаться от каких-то интересных занятий, чтобы закончить рутинные дела. Это будет не слишком приятно, но зато вы не оставите на себе груза обязательств. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы ничего не пришлось переделывать.

Водолей

Проявляйте инициативу, действуйте по своему плану. Окружающие хотят вам помочь, но не совсем понимают, что именно от них требуется. Или объясните себя, или делайте все самостоятельно. Так или иначе, вы сейчас на волне эмоций, используйте ее.

Рыбы

Вы можете пережить сильное романтическое потрясение, оно вдохновит вас на поступки и яркие свершения. Рыбам даже может захотеться кардинально сменить имидж. Действуйте. Сейчас перемены будут служить для вас источником силы.

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