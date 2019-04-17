Гороскоп на 17 апреля: препятствия у Близнецов и опасные поездки у Весов

В этот день высока вероятность стать жертвой самообмана. Также до обеда стоит соблюдать осторожность во всех делах. Хотите знать, что вас ждет 17 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется понервничать, кто должен запастить терпением, а кого ждут внезапные преграды.

Овен

Для Овнов день будет наполнен переживаниями. Вам придется понервничать во многих отраслях, поводы для эмоций будут попадаться практически на каждом шагу. Запаситесь силами и постарайтесь реагировать на все максимально холодно.

Телец

Для представителей этого знака день будет наполнен сюрпризами. В основном, не слишком приятными. Также запланированные дела могут неожиданно перенестись, поэтому нужно набраться терпения и не торопить события.

Близнецы

У Близнецов все будет идти достаточно гладко, но на пути то и дело будут появляться самые неожиданные препятствия. Не стоит их избегать, если научитесь их перешагивать, получите ценный опыт. Не бойтесь идти наперекор окружающим.

Рак

Ракам придется понервничать. Это связано с тем, что слишком многое будет происходить совсем не так, как вам бы того хотелось. Не нужно расстраиваться, лучше подумайте, как обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Лев

Вы сможете решить сразу несколько важных проблем. Львы будут активными и полными сил, это поможет разобраться с кучей накопившихся задач. Закончите максимальное количество дел, так вы подарите себе больше свободного времени в будущем.

Дева

День лучше провести в спокойствии и умиротворении. Почитайте, посмотрите кино, погуляйте в парке. Не перенапрягайтесь, ни физически, ни эмоционально. Хорошей идеей будет устроить семейный ужин, это поднимет настроение и вам, и близким.

Весы

Осторожнее в поездках, они сейчас могут оказаться сложными. В пути вас ждут конфликты и неожиданные неудачи, лучше отложите путешествия и рабочие командировки. Дома все будет достаточно гладко, только младшие могут начать вас раздражать.

Скорпион

Скорпионы сейчас будут везунчиками. Все словно само будет идти к вам в руки. Попробуйте рискнуть и получить что-то, чего давно хотите. Существует вероятность, что сейчас у вас это получится. Не стоит играть в азартные игры, это принесет потери.

Стрелец

Все будет складываться вроде бы вполне удачно, но неожиданные преграды могут испортить вам настроение. Постарайтесь воспринимать их как проверку вашей силы. Если будете достаточно уверены в себе, сможете получить то, к чему стремитесь.

Козерог

День хорошо подходит для занятий тем, что вам по-настоящему интересно. Все будет идти хорошо и приятно, этот позитивный период может зарядить вас энергией на долгие месяцы. Не упускайте шанса узнать что-то новенькое.

Водолей

Вы будете сердиться из-за того, что исполнение ваших желаний откладывается. Не преувеличивайте значимость своих неудач, они скоро закончатся. За поворотом вас ждет желаемый успех, но до этого поворота еще нужно доехать. Не сворачивайте.

Рыбы

Постарайтесь максимально контролировать ситуацию. Если будете халтурить, события начнут развиваться сами, и тогда вам будет сложно за всем уследить. Держите, как говорится, руку на пульсе. И старайтесь не слишком нервничать из-за неудач.

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