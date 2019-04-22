Стоит действовать последовательно и избегать скандалов: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

На этой неделе многие знаки будут находиться в состоянии повышенной эмоциональной активности. Хотите знать, что вас ждет в период с 22 по 28 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как не поддаться на провокации и сохранить внутреннее равновесие.

Работа

В рабочей сфере важно сохранять холодный рассудок. Не провоцируйте коллег на скандалы, и сами не ведитесь на попытки вывести вас из себя. Не стоит резко реагировать на какие-то чужие неудачи, лучше объясните человеку свою точку зрения спокойно. Если же вас не слышат, отойдите в сторону. Сейчас не лучшее время для того, чтобы доказывать что-либо кому-то, кто наотрез отказывается слушать.

Отношения

В любовной сфере все будет весьма гладко. Стабильность - основной признак этой недели. Позитивные вибрации положительно влияют на романтические чувства, вам и вашему партнеру может захотеться больше времени проводить вместе. Одиноким людям будет комфортно наедине с собой, этого не стоит пугаться. Вы вполне самодостаточны и не нуждаетесь в ком-либо прямо сейчас. В отношениях с друзьями стоит соблюдать осторожность и не говорить лишнего.

Здоровье

Сейчас наступает прекрасное время для тех, кто хочет заняться своей фигурой. Правильное питание, больше активных занятий, свежий воздух - это именно то, что сейчас поможет держать в тонусе не только тело, но и разум. Не стоит издеваться над собой и садиться на строгие диеты без рекомендации врача. Лучше просто исключите из рациона вредные продукты, пейте побольше простой воды без газа и не засиживайтесь в четырех стенах.

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