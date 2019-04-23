Гороскоп на завтра: Тельцы будут вспыльчивы, а Ракам стоит себя побаловать

Многим в этот день придется пересмотреть свои отношения, как личные, так и деловые. Хотите знать, что вас ждет 24 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно настроиться на мирное общение, у кого будут проблемы с самообладанием, а кто будет особенно любвеобильным.

Овен

Овнам стоит умерить свой пыл и постараться настроиться на мирное общение с теми, кто не разделяет их точку зрения. Вам будет хотеться вступить в словесную перепалку, но лучше этого не делать, так как противник может оказаться сильнее вас.

Телец

Представители этого знака будут вспыльчивы. Ваше самообладание может легко пошатнуться из-за сильного давления со стороны. Постарайтесь сохранять равновесие. Не стоит растрачивать свою энергию на пустые скандалы из-за ерунды.

Близнецы

Близнецы будут постоянно требовать внимания и ласки. Вам захочется целиком и полностью заполнить собой пространство вокруг вашего партнера. Лучше сдерживать свои порывы, так как человеку может показаться, что вас становится слишком много.

Рак

Вам однозначно стоит побаловать себя. Позвольте себе подольше поваляться в постели, съесть что-то вкусненькое, посмотреть любимый фильм или сериал. Просто делайте то, что доставляет вам удовольствие. А дела никуда не убегут.

Лев

Львы будут находчивы и смогут легко использовать сложившиеся обстоятельства для достижения своих целей. Ваш трезвый разум сможет убедить окружающих в вашей правоте, поэтому на этот день смело можно назначать любые деловые встречи.

Дева

Вам нужно быть готовыми к тому, что придется действовать решительно. Вам придется пренебречь или собственными интересами, или желаниями окружающих. В любом случае, это вынужденые меры и вам нужно будет с ними смириться.

Весы

Постарайтесь быть самокритичнее и требовательнее к себе. Чем придирчивее вы сейчас будете оценивать свои действия, тем лучше и быстрее сможете скорректировать свои ошибки. Вам не нужно также быть слишком напористыми в отношениях.

Скорпион

Это хорошее время для поездок, планирования отдыха и семейных занятий. А вот в работе вас могут поджидать трудности. С которыми вам помогут справиться коллеги. Не отвергайте помощь со стороны, вместе вы гораздо быстрее все исправите.

Стрелец

Отношения будут шаткими, а вот на деловом поле вас ждут приятные неожиданности. Не действуйте импульсивно, интуиция сейчас может вас обманывать. С принятием важных решений сейчас лучше повременить, негативные вибрации сильны.

Козерог

Вы получите ответы на некоторые вопросы, но информация не будет для вас приятной. Это может или огорчить вас, или смотивировать работать над собой. Только вам решать, в какую сторону сейчас пойти. Если не боитесь трудностей, действуйте по-своему.

Водолей

Всем будет хотеться вашего внимания. День также будет продуктивным, вы наконец сможете раскрыть свой потенциал. Повышенное внимание окружающих может немного вас смущать, но не поддавайтесь этому чувству. Будьте смелее.

Рыбы

День хорошо подходит для спокойных и размеренных занятий. А вот с делами, требующими эмоциональных перепадов, лучше подождать. Поберегите свои нервы и не волнуйтесь из-за мелочей, они того совершенно не стоят.

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