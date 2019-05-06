Эмоциональные качели и непростые решения: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

Неделя будет наполнена контрастными переживаниями и сложными размышлениями. Хотите знать, что вас ждет в период с 6 по 12 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как избежать конфликтов, настроиться на позитивную волну и не сохранить тонус организма.

Работа

В деловой сфере сейчас стоит полагаться только на свои собственные силы. Люди, которым вы доверяете, могут легко вас подвести, сами того не желая. Не спешите соглашаться на выполнение новых и непривычных задач, вас могут попытаться нагрузить сверх меры. Отстаивайте свою позицию, неделя будет непростой, но принесет очень полезный опыт.

Отношения

В отношениях с близкими стоит проявить понимание. Сейчас многие могут испытывать дома некий дискомфорт, это скоро пройдет. Нужно просто отпустить ситуацию и не пытаться заранее прогнозировать реакцию людей на свои слова и поступки. В романтической сфере сейчас самое время отпустить на волю свои желания и эмоции.

Здоровье

Не стоит слишком сильно переживать о здоровом образе жизни. Конечно, правильное питание и активные занятия - это прекрасно. Но если вам сейчас совсем не хочется этим заниматься, не огорчайтесь. Важно не начать себя терзать за то, что вы что-то делаете не так. Все придет, просто сейчас вам сложно сконцентрироваться на определенных деталях.

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