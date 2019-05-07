Гороскоп на 7 мая: Овны будут усложнять себе жизнь, а Водолеи смогут собой гордиться

Звезды рекомендуют всем знакам в это время заняться собой и отдохнуть. Хотите знать, что вас ждет 7 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет совершать ошибки, кто сможет проявить себя с лучшей стороны, а какие знаки не будут верить в свои силы.

Овен

Вы будете допускать больше промахов, чем обычно. Сейчас вам особенно легко усложнить себе жизнь. Будьте внимательны к деталям, постарайтесь трезво оценивать свои возможности. Не берите на себя больше, чем можете себе позволить.

Телец

Этот день будет благоприятным для саморазвития и творчества. Ваша энергия позволит решить практически любую поставленную перед вами задачу и обойти конкурентов. Звезды также указывают на вероятность полезных знакомств и приятных сюрпризов. В том числе и материальных.

Близнецы

Вы сможете проявить свои лучшие качества. Это хороший период для встреч и переговоров. Также стоит побольше двигаться, ваша физическая форма нуждается в небольшой нагрузке. Не забывайте переключаться и отвлекаться от работы.

Рак

Ракам многое будет удаваться, но вы сами можете начать сомневаться в своих силах. Чтобы это побороть, поговорите с кем-то, в ком уверены. Пусть ваше окружение поможет вам выбраться из эмоционального застоя, не закрывайтесь от людей.

Лев

Для Львов успехи этого дня напрямую зависят от сотрудничества с окружающими. Не стоит тянуть все самим, лучше довериться команде. Вместе вы добьетесь большего за меньшее время. Не замыкайтесь на себе, а попробуйте проявить максимально свою общительность - это принесет прекрасные результаты.

Дева

Вы можете начать жалеть о каких-то делах, которые вам не удалось реализовать. Эти размышления стоит прекратить, так как они не приведут ни к какому полезному результату. Не зацикливайтесь на прошлых возможностях, живите в текущем времени.

Весы

В этот день Весы могут встретить препятствия там, где их не ожидали. Казалось бы решенные проблемы и вопросы в этот день могут преподнести сюрпризы и вам придется приложить новые усилия для их решения.

Скорпион

Ваша энергия будет бить через край и вам периодически будет непросто с ней совладать. Это можно использовать, направив поток мыслей в полезное русло. Берите на себя меньше рутины, творческие и трудные задачи сейчас будут даваться вам проще.

Стрелец

У Стрельцов на передний план выйдет рассудительность и дипломатичность. Вы сможете договориться с кем угодно. Так что, если у вас есть какие-то серьезные нерешенные вопросы, не стоит откладывать их.

Козерог

Вам стоит мыслить как можно менее консервативно. Вероятно, что сейчас вам откроется какая-то совершенно новая сфера деятельности. Чтобы ее освоить, нужно будет пересмотреть свои привычки и от многих из них отказаться. Развивайтесь, это принесет успех.

Водолей

У Водолеев появится повод собой гордиться. Вы сможете одолеть свои слабости, это поднимет ваш боевой дух. Даже те, кто в последнее время начал сильно сомневаться в себе, сейчас получат заряд бодрости и оптимизма. Держитесь за это состояние.

Рыбы

Ваши резервы практически истощены. Любые занятия, будь то бытовые задачи, спорт, либо работа, будут казаться вам неважными, либо неоправданно трудозатратными. Водолеям следует хорошо отдохнуть, чтобы восстановить силы.

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