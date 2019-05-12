Гороскоп на 12 мая: Девам не стоит себя критиковать, а Козерогов ждут перемены

Не спешите в этот день принимать решения. Хотите знать, что вас ждет 12 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос.В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет просто переступить через преграды, у кого возникнут проблемы с самооценкой, а кто сможет быстро заработать.

Овен

Для вас день будет не самым легким, препятствия будут появляться со всех сторон. Но ваша внутренняя уверенность поможет легко с ними справиться. Это принесет полезные плоды, люди станут относиться к вам с большим уважением.

Телец

Тельцы могут стать уязвимы, особенно в общении с начальством и с противоположным полом. Ваша самооценка сильно опустится, поэтому личные конфликты будет решить непросто. Напоминайте себе, что вы сильнее, чем думаете сейчас.

Близнецы

Не рискуйте и не бросайтесь в омут. Если это не касается финансовых авантюр. Сейчас вы легко сможете заполучить крупную сумму, если вовремя сделаете верную ставку. Не отказывайтесь от риска, но не забывайте продумывать все детали.

Рак

Займитесь тем, что умеете по-настоящему хорошо. И не жалейте сил, тогда вы сможете быстро добиться впечатляющих результатов. Если хотите попробовать что-то новое, можно начать это уже сейчас.

Лев

Вы сможете легко справиться с деловыми вопросами, также на личном фронте дела пойдут в гору. Ваш избранник будет приятно вас радовать, домашний очаг станет теплее. Но не забывайте подбрасывать в него дрова.

Дева

Вы привыкли отстаивать свою позицию, но иногда нужно идти на уступки. Не будьте слишком категоричны и сможете добиться гораздо большего. Также не стоит чрезмерно себя критиковать, ваша тяга к совершенству может быть гипертрофирована.

Весы

У Весов наступает период, когда нужно подумать о семье. Работу нужно отложить, она никуда не денется. А вот ваши отношения с близкими могут испортиться, если вы не будете их поддерживать. Не забывайте, что от вас зависит многое.

Скорпион

Не судите окружающих слишком строго. Люди не всегда могут соответствовать вашим стандартам. Если чье-то поведение вызывает у вас возмущение, постарайтесь поговорить с человеком и выяснить причину его поступков. И слушайте внимательно.

Стрелец

Самое время начать импровизировать. Не бойтесь действовать импульсивно, ваше сердце подскажет вам верный путь. Не теряйте голову, но и не закрывайтесь от внезапных порывов и идей.

Козерог

Вас вдохновляют долгосрочные планы и перспективы, и не зря. Впереди немало увлекательного. Но прямо сейчас где-то может происходить нечто, что заставит ваши идеи немного измениться. Помните, что реальность играет по своим правилам.

Водолей

Кажется, что ситуация наконец прояснилась и уже ничего не может вас удивить. Но нет. Вас ждет сильный эмоциональный переворот, который заставит пересмотреть взгляды на очень многие вещи. Вы просили перемен? Тогда готовьтесь встретиться с ними лицом к лицу.

Рыбы

В первой половине дня не стоит заниматься реализацией давних планов. Но ближе к полудню ситуация изменится и время станет благоприятным для любых дел. Уделите внимание здоровью и общению с близкими.

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