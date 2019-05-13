Гороскоп на 13 мая: Весам нельзя начинать отношения, а Стрельцам захочется веселья

Наступает благоприятное время для общения, в совершенно разных сферах и кругах. Хотите знать, что вас ждет 13 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос.В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут проблемы со здоровьем, а кто столкнется с трудностями на работе.

Овен

Овны могут внезапно приболеть. Следите за состоянием своего здоровья, чтобы потом не пришлось лечиться. Витамины, нужное количество воды, правильное питание, свежий воздух, сон - эти вещи сейчас должны стать вашими лучшими друзьями.

Телец

Тельцам будет непросто разобраться с рабочими делами. Трудности будут поджидать за каждым углом, и избавиться от них будет непросто. Попросите помощи у более опытных коллег, также хорошей идеей будет командная работа.

Близнецы

Для представителей этого знака день будет не самым приятным. Но полученный опыт станет очень важной опорой в будущем, поэтому цените его и старайтесь изучить как можно больше. Не бойтесь рисковать, сейчас результат стоит потраченных сил.

Рак

Трудности сейчас неизбежны, но вы отлично с ними справитесь. Проявите свои лидерские качества, они в этот период будут особенно востребованы. Люди готовы следовать вашим советам, но вы должны сами контролировать процесс.

Лев

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Дева

День будет легким и приятным. Вы будете порхать по своим делам, с одного места на другое. Но точно с такой же легкостью вас может унести порывом случайного ветра. Держите курс, иначе не сможете найти дорогу назад. Не теряйте бдительность.

Весы

В этот день вам не стоит завязывать новые отношения. Также лучше не заводить новых знакомств и не планировать важные встречи. Ваши коммуникативные навыки не в лучшей форме, поэтому сейчас не стоит пользоваться ими без необходимости.

Скорпион

Анализируйте все происходящее, сейчас вас могут попытаться обмануть. Не упускайте из виду никакие мелочи, иначе можете запросто остаться в дураках. Внимание, внимание и еще раз внимание! Это самое главное в этот период.

Стрелец

Для Стрельцов день будет приятным и веселым. Но вы будете не слишком продуктивны в важных делах. Вам будет хотеться гулять, развлекаться и заниматься чем угодно, кроме работы. Если можете взять выходной, постарайтесь это устроить.

Козерог

Вас ждут совершенно неожиданные успехи в новых делах. Ловите волну и старайтесь получить максимум опыта и пользы от этого периода. Давние планы лучше закончить вовремя, не откладывайте дела. Ваши эмоции также могут быть нестабильны.

Водолей

Для Водолеев это время будет наполнено внутренними конфликтами и переживаниями. Вам нужно научиться находить гармонию в этом состоянии, только так вы сможете наконец перестать себя накручивать и постоянно волноваться.

Рыбы

Вам будет непросто, так как вокруг то и дело будут возникать проблемы. Разногласия с руководством, неправильно поставленные задачи, недосказанности и недопонимания - все это навалится тяжелым грузом. И раздавит вас, если вы его не отпустите.

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