Гороскоп на завтра: Львам нужна поддержка, а Рыбы будут избегать конфликтов

День будет благоприятным для умственной активности - изучения чего-то нового, или освежения старых знаний. Хотите знать, что вас ждет 20 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется делать несколько дел одновременно, кто сможет полениться, а у кого начнется новый этап.

Овен

Для Овнов этот период будет непростым. Вам придется браться за несколько задач сразу, это будет сильно сбивать с толку. Постарайтесь разграничить личное и рабочее пространство, не спешите. Только так вы сможете сохранить баланс.

Телец

У представителей этого знака появится время полениться. Вы наконец сможете позволить себе ничего не делать, но будете не слишком рады этому шансу. Энергия бьет в вас ключом, поэтому сейчас долгий отдых может начать раздражать.

Близнецы

Близнецы будут готовы к переменам, которые совсем скоро их настигнут. Новый жизненный этап будет непростым, но вам сейчас все преграды по плечу. Почаще общайтесь с близкими, это даст необходимый заряд позитивной энергии.

Рак

Вам нельзя перенапрягаться. Не позволяйте руководству повесить на вас слишком много задач, беритесь только за те дела, которые заранее запланировали. Ваше здоровье может пошатнуться, следите за самочувствием и будьте активны.

Лев

Если вы не хотите прислушиваться к мнению со стороны, лучше не беритесь за важные дела. Самостоятельно вы сейчас только наломаете дров. А вот с поддержкой со стороны сможете добиться успеха. Командная работа всегда требует внимательного отношения к окружающим.

Дева

Девы сейчас находятся на пике своего внутреннего комфорта. Вам нравится все, что вокруг и внутри вас. Это состояние можно продлить и на будущее, если разобраться, что именно дарит вам приятные эмоции. Также не забывайте о друзьях.

Весы

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Скорпион

Ваша целеустремленность поможет добиться давно намеченных целей. Не прекращайте движение, тогда совсем скоро добьетесь желаемого. Вам будет легко находить общий язык даже с теми, кто вам неприятен. Используйте это с умом.

Стрелец

Стрельцы в это время будут очень ранимы и обидчивы. Вас может вывести из себя буквально любое слово, поэтому постарайтесь избегать тесного контакта с людьми. Даже с близкими вы можете вести себя агрессивно, помните об этом.

Козерог

День хорошо подходит для общения, как дружеского, так и на работе. Постарайтесь назначить как можно больше встреч, которые могут положительно сказаться на вашем настроении. Следует прислушиваться к советам от более опытных знакомых, они помогут вам избежать ошибок.

Водолей

Вы сейчас словно отрастили крылья и снова можете летать. Забытое чувство легкости наполняет вас силами и вдохновением, поэтому любые начинания будут завершаться успехом. Конечно, если вы приложите достаточное количество усилий.

Рыбы

Ваша деликатность поможет избежать конфликтов с сотрудниками и близкими. Не стоит слишком сильно напрягаться, данный период не принесет желаемых результатов, а силы будут потрачены. Лучше займитесь делами, которые не требуют особых моральных усилий.

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