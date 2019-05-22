Гороскоп на 22 мая: соблазны у Овнов и конфликты у Скорпионов

День будет наполнен оригинальными идеями и авантюрами. Хотите знать, что вас ждет 22 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут сложные решения, кто будет сохранять спокойствие, а у кого получится решить давнюю проблему.

Овен

Овнам будет непросто удержаться от соблазнов. Вам придется выбирать между правильными решениями и собственными желаниями. Романтические приключения и рабочие интриги будут давить на вас со всех сторон, сохраняйте трезвый разум.

Телец

Для Тельцов день будет непростым, но вы сможете сохранять спокойствие даже в самых трудных ситуациях. В работе ваш авторитет будет заметно расти, а вот дома стоит вести себя как можно мягче. Не берите на себя слишком много дел.

Близнецы

У представителей этого знака наступает период оригинальных идей. Вы наконец сможете решить старую проблему, которая давно волнует и вас самых, и ваших близких. Но не забывайте советоваться с окружающими, их мнение очень важно.

Рак

У Раков появится очень интересный замысел. Не стоит раскрывать все карты раньше времени, продумайте все тщательно и просчитайте все шаги. Своими мыслями стоит делиться только с теми, кому вы доверяете на все сто процентов.

Лев

Вы сможете найти вдохновение даже в самых скучных делах. В этот день все будет казаться вам интересным и захватывающим. Постарайтесь закончить как можно больше запланированных задач, пока у вас есть большой запас сил.

Дева

Люди будут обращаться к вам за советами по любым поводам. Ваша мудрость притягивает, да и вам самим приятно чувствовать себя умным. Но не увлекайтесь ролью наставника, все хорошо в меру. Сегодня стоит заняться любимыми делами.

Весы

Весы будут заниматься своим любимым делом - помощью нуждающимся. Люди будут тянуться к вам со своими проблемами, а вы будете радостно помогать им все решить. Помните, что ваши собственные дела тоже никуда не исчезают.

Скорпион

Вас ждет конфликт, который назревал уже достаточно давно. Наберитесь терпения, в споре используйте только холодную логику и аргументы. Не позволяйте себе включать эмоции, они будут играть на пользу оппонента.

Стрелец

Стрельцы будут очень энергичны и активны. Вы сможете заняться сразу несколькими задачами или проектами, но результаты вас не обрадуют. Не ждите от себя слишком многого, радуйтесь даже незначительным успехам. Победа никогда не приходит сразу.

Козерог

У Козерогов день будет складываться удачно и интересно. Вы сможете реализовать даже самые смелые планы, если будете полагаться на свою интуицию. Не нужно зацикливаться на мнении окружающих, сейчас вам стоит думать собственной головой.

Водолей

Вы получите то, чего давно хотели. Интересно, что сейчас вы ничего не будете для этого делать. Успех сам придет к вам в руки, так как вы просто окажетесь в нужном месте в нужное время. Находчивость и изобретательность поможет добиться желаемого.

Рыбы

Представители этого знака могут поругаться с кем-то, кто ранее имел на них сильное влияние. Возможно, вы не справились с какими-то обязанностями или не выполнили обещание. Дайте себе честный ответ, тогда вскоре сможете все исправить.

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