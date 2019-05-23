RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 мая

06:59
Город превратился в озеро: появилось видео масштабного потопа в Славянске
06:40
День "свадьбы" Потапа и Насти: вспоминаем, как познакомилась звездная пара
06:32
Украину накроют мощные ливни с грозами и градом: карта погоды
06:30
Гороскоп на 23 мая: сюпризы у Раков и проблемы у Скорпионов
05:40
Ликвидация Гиви: боевики показали видео с "агентом СБУ"
04:42
Достигли дна: сети возмутил спектакль в России про ликвидированного главаря ДНР
03:32
Кличка "Треха": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР
02:28
Ученых шокировала опасная находка на дне Индийского океана: карта
01:33
Apple выпустила новый MacBook Pro: опубликованы фото и характеристики
00:27
Скандальный водитель маршрутки в Киеве разгневал сети из-за случая с младенцем: фото

22 мая

23:57
Украинские военные подорвали БМП боевиков на Донбассе: видео
23:41
Почему люди Коломойского кинули Зеленского с голосованием в Раде: появился ответ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 23 мая: сюпризы у Раков и проблемы у Скорпионов

четверг, 23 мая 2019, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Многие знаки в этот день смогут проявить свои аналитические способности. Хотите знать, что вас ждет 23 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто получит большую силу, кто будет медлителен, а кто сможет действовать решительно.

Овен

Овны в это время будут наделены огромной разрушительной силой. И смогут использовать ее для решения своих проблем и достижения целей. Все преграды на своем пути вы будете просто разбивать, но не забывайте об осторожности.

Телец

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

Близнецы

Близнецы будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Рак

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые встречи и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Лев

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Дева

Девы могут обнаружить в себе желание заняться чем-то совершенно новым. Стоит браться за незнакомые дела с осторожностью, но без страха. Вы добьетесь успеха, если будете действовать с позитивным настроем.

Весы

Вы можете оказаться на важной встрече, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Помните, что встречают по одежке. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и визуально произвести хорошее впечатление.

Скорпион

Скорпионам придется решать проблемы, которые создали другие люди. Это будет немного раздражать, но в итоге вы сами получите полезный опыт и знания. Не позволяйте своей агрессии портить вам настроение. И не работайте слишком много.

Стрелец

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Козерог

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

Водолей

Водолеи будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Рыбы

Вам придется решать непростые вопросы, которые могут касаться близких людей. Разногласия окружающих окажутся на ваших плечах. Постарайтесь сглаживать углы и действовать так, как советует вам сердце, оно подскажет верный путь.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: