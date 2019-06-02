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В США планируют возобновить полеты на Луну: названы сроки

воскресенье, 02 июня 2019, 21:19
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Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году совершит доставку грузов на Луну.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Так, NASA заключило соглашение с тремя компаниями об отправке корабля Orbit Beyond на Луну в сентябре следующего года. На спутник Земли доставят серию небольших роботизированных спусковых аппаратов с оборудованием и устройствами для экспериментов.

Заказы для поставок на поверхность Луны получили компании Astrobotic Technology из Питтсбурга, Intuitive Machines с Хьюстона и Orbit Beyond из Эдисона, штат Нью-Йорк. Представители NASA заявили, что разработают, построят и будут управлять аппаратами сами компании. В свою очередь, такое распределение работы позволит выполнить миссию в короткий срок за меньшую цену.

"NASA здесь просто клиент. Участие NASA - выполнять роль пассажира на заднем сидении", - отметил Крис Калберт, руководитель программы.

Первым в сентябре 2020 году отправится аппарат компании Orbit Beyond, который доставит 4 груза на Mare Imbrium ("Море Дождей") - лавовое плато, которое является одним из крупнейших лунных кратеров.

Летом 2021 года планируется запустить корабль Astrobotic, который получил 79,5 миллиона долларов и должен доставить 14 грузов в кратер Lacus Mortis ("Озеро смерти").

Как сообщал "Апостроф", Илон Маск в комментарии подтвердил слова об Украине, что она сыграла ведущую роль в советской космонавтике.

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