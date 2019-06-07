Гороскоп на 7 июня: Овнам будет везти, а Ракам надо быть более инициативными

День будет наполнен победами и новыми уроками. Хотите знать, что вас ждет 7 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет большой успех, кому стоит заняться давними планами, а кто заработает одобрение своего окружения.

Овен

Вам сейчас любые моря по колено. Все дела, за которые будут браться Овны, будут словно заканчиваться сами. Более того, результаты вашей работы приятно удивят и вас самих, и ваше окружение. Не отказывайте в помощи, если вас о ней попросят.

Телец

Хорошее время для начала новых дел. Также стоит разнообразить свой быт и работу. Смените ритм жизни, переставьте рабочий стол, измените свой маршрут до офиса. Поменяйте что-то вокруг себя, смените стиль или заведите новых знакомых.

Близнецы

Ваши достоинства замечают и ценят окружающие. Это повод немного похвалить себя, но не позволяйте себе лениться. Нынешние успехи - хороший старт, но это пока только начало. Впереди гораздо больше увлекательных задач и новых трудностей, к которым важно подготовиться.

Рак

Представителям этого знака нужно быть более инициативными. Плыть по течению - не лучший вариант, если вы хотите выбиться из привычного монотонного ритма. Беритесь за интересные задачи, не бойтесь трудностей. И не сидите на месте.

Лев

Вам захочется чего-то кардинально новенького, используйте это желание, чтобы разнообразить рутинную работу и личную жизнь. Ваш партнер оценит оригинальность ваших мыслей, а коллеги будут в восторге от необычных рабочих идей.

Дева

День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.

Весы

Неожиданная новость может вас напугать. Но позже вы успокоитесь и сможете все тщательно обдумать. Перемены будут приятными, хоть и внезапными, поэтому не стоит оценивать их слишком критически. Прислушайтесь к словами друзей.

Скорпион

У вас есть шанс оказаться в центре внимания. Если вы давно хотели выйти на публику - действуйте! Сейчас вашу инициативу оценят на все 100. Не лишним будет попробовать воплотить давно задуманные идеи. Удача на вашей стороне. Но берегитесь завистников.

Стрелец

Добавьте красок в свою личную жизнь. Сходите на свидание, устройте романтический вечер. Сейчас самое подходящее время для влюбленности и беззаботности, ведь впереди целое лето. Позитивные эмоции и впечатления точно пойдут вам на пользу.

Козерог

Постарайтесь просто расслабиться на этой неделе. Не взваливайте на себя слишком много хлопот, они могут и подождать. Порадуйте себя какой-то покупкой, она хорошо и долго вам послужит. Также не стоит откладывать планирование долгожданного отпуска.

Водолей

Повремените с крупными покупками и обращайте внимание на детали. Подумайте, чего вам нехватает для комфорта и морального равновесия. И займитесь тем, чтобы заполучить это прямо сейчас. Наслаждайтесь любимым делом и почаще гуляйте.

Рыбы

Острожнее на любовном фронте, в июне ваши тайные и явные пассии могут активизироваться. Не удивляйтесь повышенному вниманию, но и не теряйте контроль. Помните - все имеет свои последствия. Ваши чувства должны пройти проверку разумом.

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