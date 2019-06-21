Гороскоп на завтра: Львы будут вспыльчивы, а Стрельцам придется общаться с начальством

Любое общение сейчас будет источником ярких эмоций и полезных знаний. Хотите знать, что вас ждет 22 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет переубедить противника, кому понадобится помощь, а кто перестанет доверять окружающим.

Овен

В первой половине дня все ваши слова будут звучать особенно убедительно. Вы даже сможете доказать свою правоту кому-то, кто ранее был настроен категорически против ваших идей. Постарайтесь не уходить от намеченного плана.

Телец

Сейчас вам лучше не пытаться закончить все дела сразу и в одиночку. Лучше попросите помощи у опытных людей, вместе вы сможете разобраться со всем гораздо быстрее и эффективнее. И будьте внимательнее к своему здоровью.

Близнецы

В этот период вы будете особенно недоверчивы. Даже те, кто обычно вызывает у вас симпатию, сейчас может казаться вам врагом. Не позволяйте своим необоснованным страхам портить ваши отношения с коллегами и друзьями.

Рак

Вы начинаете приближаться к цели. Это происходит не так быстро, как вам бы того хотелось, но результаты уже однозначно есть. Сейчас важно не останавливаться и продолжать двигаться в выбранном направлении. Наберитесь терпения.

Лев

Ваши эмоции в этот период могут сильно обостриться. Из-за них вы будете действовать нелогично. Возможно, вы даже совершите что-то, на что обычно не способны. Постарайтесь не забывать о чувствах других людей, чтобы никого не обидеть.

Дева

Недоброжелатели сейчас будут особенно активны. Они могут испортить ваши планы, поэтому не теряйте бдительность. Чтобы максимально обезопасить себя, постарайтесь работать в команде. Чем больше у вас будет союзников, тем сложнее вас будет обмануть.

Весы

Вы можете захотеть восстановить общение с людьми, которых когда-то обидели. Подойдите к этой идее с умом. Вы должны понимать, что кто-то может относиться к вам совсем не так, как вам бы того хотелось. Не спешите и не давите на собеседника.

Скорпион

Сейчас у вас может появиться шанс быстро добиться успеха. Но методы его достижения будут не совсем честными и правильными. Только вам решать, стоит ли ваша репутация таких жертв. Подумайте, что для вас действительно важно.

Стрелец

Вам стоит максимально устранить недоверие со стороны руководства. Если начальство почему-то сомневается в вашей компетентности, покажите примеры своей качественной работы. Но делайте все спокойно и обязательно будьте вежливы.

Козерог

Из-за перепадов настроения вам может показаться, что вас сейчас вообще ничего не интересует и не радует. Это нормальная реакция на негативные волны. Чтобы этот период скорее прошел, настройтесь на позитивные мысли и общайтесь с приятными людьми.

Водолей

Вам сложно разобраться в своих чувствах и желаниях. Вы можете браться за несколько дел одновременно, не доводя ни одно из них до конца. Подумайте, что для вас сейчас важнее, так будет проще определиться с ближайшими планами.

Рыбы

Из-за совершенных ранее ошибок вы можете начать терять веру в себя. Не стоит зацикливаться на этом состоянии. Гораздо правильнее будет проанализировать прошлые ситуации и понять, какие именно действия были совершены неверно.

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