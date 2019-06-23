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Гороскоп на 23 июня: Весов ждет ссора, а Козерогов - романтика

воскресенье, 23 июня 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Представителей некоторых знаков ждут долгожданные перемены к лучшему. Хотите знать, что вас ждет 23 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, у кого появятся новые идеи, кто почувствует прилив сил, а кто может заработать нервный срыв.

Овен

В этот период вы будете особенно активны. Вас ждут новые идеи и планы, которые практически обречены на успех. Но не стоит пытаться получить все и сразу. Наберитесь терпения и действуйте постепенно, чтобы добиться максимальных результатов.

Телец

Для представителей этого знака день будет наполнен яркими эмоциями. Уже в первой половине дня вы почувствуете прилив сил, поэтому в это время любые задачи будут даваться вам легко. Запланируйте на вечер что-то приятное.

Близнецы

Ваши нервы сейчас на пределе. Возьмите себя в руки и постарайтесь отдалиться от любого негатива, иначе можете запросто заработать себе нервный срыв. Ваши эмоции контролируют разум, постарайтесь это исправить как можно скорее.

Рак

Этот день может поставить перед вами непростые задачи. Воспринимайте трудности как испытание. Если сможете их преодолеть, станете на уровень сильнее и мудрее. Также важно помнить о своем самочувствии. Не забывайте про отдых.

Лев

Эмоциональные взлеты могут сильно повлиять на ход событий. Это положительно скажется на вашей работе, а вот дома вы можете быть слишком активны. Не давите на своих родственников, они могут не разделять некоторые ваши идеи.

Дева

В семейном кругу вас ждет долгожданное взаимопонимание. Но только в том случае, если вы будете действовать мудро. Сейчас важно настроиться на позитивные волны, так вы сможете оградить от негатива не только себя, но и своих близких.

Весы

День будет складываться удачно, но его может омрачить внезапная ссора с каким-то важным для вас человеком. Не думайте, что вы умнее всех. Если кто-то не принимает вашу точку зрения, вполне вероятно, что она и правда не является правильной.

Скорпион

Вы можете ощутить недомогание и упадок сил. Чтобы с этим справиться, придется уговорить себя на какое-то время просто отдалиться от всех планов и задач. Вам обязательно нужен выходной, чтобы просто выспаться и перезагрузиться.

Стрелец

Ваше настроение может начать резко меняться. Это скажется на самочувствии, поэтому будьте готовы к неприятным ощущениям. Наладить общий фон поможет отдых с семьей, релакс и полезная еда. Также стоит подышать свежим воздухом.

Козерог

Вас ждут приятные новости и неожиданные перемены в личной жизни. Постарайтесь сделать все, чтобы ваш партнер разделял ваши взгляды и увлечения. Гармонию в отношения внесет также и совместный романтический отдых.

Водолей

Судьба снова попытается проверить вас на прочность. Сейчас все дальнейшие события будут зависеть от вашей выдержки. Будьте терпеливы и старайтесь мыслить рационально. Ваши мечты сбудуться, но не стоит расслабляться и переставать работать над собой.

Рыбы

День неблагоприятен для работы с документами и общения с коллегами. Лучше настроиться на домашние заботы. Также вам стоило бы обновить свой гардероб. Смена стиля положительно скажется на вашей самооценке.

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