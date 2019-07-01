Гороскоп на 1 июля: Близнецов уличат во лжи, а Девам будут завидовать

День будет наполнен переживаниями и сомнениями. Хотите знать, что вас ждет 1 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут сложные разговоры, кто будет неуверен в себе, а кому нужно много поработать.

Овен

У представителей этого знака весь день будет идти наперекосяк. Все, за что вы беретесь, словно само разваливается. Так бывает из-за сильного влияния негативных вибраций. Вам нужно расслабиться и позволить своему разуму напитаться позитивной энергией.

Телец

Нужно хорошенько задуматься о событиях своего прошлого. Проанализируйте собственные поступки, их последствия, подумайте, как вам не повторить свои ошибки. И только после этого действуйте и принимайте какие-либо решения.

Близнецы

Ваши обманы могут легко раскрыться. Даже если вы соврали о чем-то незначительном, люди могут узнать правду и потерять к вам доверие. Лучше расскажите обо всем сами, пока не попались на горячем. Так вы сохраните образ порядочного человека.

Рак

Не верите кому-то? Поговорите с этим человеком, а не устраивайте слежку в стиле Шерлока Холмса. Если близкий человек узнает, что вы копались с его вещах или читали его переписки, он станет относиться к вам совсем иначе. Помните об этом.

Лев

Для вас этот день будет благоприятным для общения и рабочих встреч. Также не лишним будет пообщаться со старыми знакомыми, вам не помешает мнение со стороны. Попросите совета у тех, в ком видите авторитет, это поможет разобраться в важном деле.

Дева

Вам многие завидуют, и не без причины. Вы стали уверены в себе, вы хорошо выглядите и добиваетесь видимых успехов на работе. Это вызывает злость и неприятие у недоброжелателей. Будьте внимательны, они могут строить вам козни.

Весы

Подумайте и решите сами, что именно вы делаете верно, а в чем ошибаетесь. Пока вы сами не признаете свои ошибки, ничего не изменится. Невозможно быть идеальным, вы прекрасно об этом знаете. Уймите свою гордыню пока она вам не навредила.

Скорпион

Проваляться весь день на диване, конечно, приятно, но это так же способствует торможению реализации ваших планов. И увеличению объема бедер. Не ленитесь слишком долго, помните, что все хорошо в меру. В том числе и отдых от проблем и дел.

Стрелец

Не берите на себя ответственность за чужие поступки. Свой мозг, как говорится, в чужую голову не вложишь. Даже если вам кажется, что вы точно знаете, как лучше, другой человек может с вами не согласиться. И он имеет на это полное право.

Козерог

Уделите время родным, работа может и подождать. Вам просто необходима перезагрузка в кругу семьи. Близкие смогут развеселить вас и отвлечь от проблем, которые не дают вам вдохнуть полной грудью. Возьмите дополнительный выходной.

Водолей

Для вас день будет спокойным, вы можете полностью рассчитывать на своих союзников. Все будет идти плавно и приятно, поэтому не напрягайте себя лишними размышлениями. Сейчас можно просто расслабиться и выдохнуть, позвольте себе это.

Рыбы

Следуйте ранее продуманному плану. Многие могут не одобрить ваших решений, но вам стоит проявить стойкость и донести свою точку зрения. Наберитесь терпения, великие дела не делаются мгновенно. И не забывайте иногда отдыхать и отвлекаться, иначе перегорите.

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