Гороскоп на 18 июля: Раков ждут недоразумения и конфликты, а Козерогам нужно отвлечься от старых проблем

Это время неблагоприятно для решения старых конфликтов. Хотите знать, что вас ждет 18 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет внезапный успех, а кто должен заняться домашними заботами.

Овен

Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.

Телец

Вы доведете до конца старые дела и сможете заняться домашними заботами. Рутинные занятия будут приносить вам большее удовольствие, чем рабочие задачи. Поэтому поскорее завершите все карьерные вопросы и займитесь уборкой и готовкой.

Близнецы

Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.

Рак

Маленькие недоразумения к вечеру могут превратиться в настоящие конфликты. Решите их сразу, чтобы потом не пришлось ругаться с теми, кто вас окружает. Свою точку зрения лучше придержать, если она может кого-то обидеть, сейчас не время доказывать правоту.

Лев

Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.

Дева

Вы получите ответы на вопросы, которые давно вас волнуют. Информация будет для вас полезной, хоть и не совсем приятной. Если захотите признаться кому-то в своих чувствах, подумайте дважды. Сказанное уже не получится вернуть назад.

Весы

Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.

Скорпион

Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.

Стрелец

Вы забываете о том, что к своим идеям и планам нужно подходить не только творчески, но и практически. Если не начнете действовать решительно, можете отдать свой шанс кому-то менее талантливому, но более активному. Хватит искать себе оправдания и начинайте работать.

Козерог

Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.

Водолей

Вам придется прямо на ходу корректировать свои планы, все будет идти не так, как было намечено. Но потом вы поймете, что все перемены были к лучшему. Это хорошее время для любого творчества. Также хорошей идеей будет генеральная уборка.

Рыбы

Многие Рыбы в этот период могут добиться успеха в делах, связанных с рекламой и продвижением. Если вы начали какое-то домашнее дело, закончите его сейчас. Ремонт лучше не начинать, а вот мелкие работы стоит довести до конца.

Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.