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Не нужно перетруждаться и нельзя забывать об отдыхе: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 22 июля 2019, 12:00
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет в период с 22 по 28 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как сохранить внутренний баланс, остаться в хорошем настроении и получить желаемое.

Работа

В рабочей сфере важно сохранять спокойствие. Сейчас не стоит брать на себя слишком большое количество задач. Также на этой неделе лучше воздержаться от слишком активного проявления лидерских качеств. Лучшим решением будет закрыть все плановые вопросы. А новые проекты, идеи и деловые переговоры можно перенести на недалекое будущее.

Отношения

На любовном фронте многие сейчас почувствуют неожиданную активность. В воздухе витают позитивные вибрации, они поднимают нам настроение, повышают уровень эндорфина. Все это дарит ощущение влюбленности и тягу к страстным приключениям. Постарайтесь направить эти эмоции в положительное русло - если вы давно в отношениях, сейчас самое время немного их освежить. Если же вы человек свободный, позовите на свидание того, кто вам симпатичен.

Здоровье

Лучшим решением на этой неделе будет заняться чем-то активным. Движение - главный секрет хорошего самочувствия. Спорт и правильное питание помогут не только улучшить общий тонус организма, но и наладить внутренний баланс. Чем меньше вы будете лениться и сидеть на месте, тем лучше будете себя чувствовать. И тем ярче и приятнее будет ваше настроение.

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Раздел: ОбществоАстрология
Теги: гороскоп

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