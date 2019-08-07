Гороскоп на 7 августа: Козерогов могут подвести, а Скорпионам нужно действовать решительно

В этот период многие столкнуться с негативными волнами. Хотите знать, что вас ждет 7 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут неудачи, кто будет очаровывать людей, а кому стоит подготовиться к трудностям.

Овен

День не будет удачным, насмотря на все ваши усилия. Сейчас не стоит надеяться на поблажки судьбы. Все дела будут зависеть только от вашего упорства. Не пытайтесь закончить несколько заданий одновременно, это только еще сильнее все усложнит.

Телец

Вы будете чрезвычайно обаятельны, это можно использовать в деловой сфере. Смело назначайте на этот день любые встречи и переговоры. Также стоит обратить внимание на свои планы, возможно вам придется немного их корректировать.

Близнецы

День будет напряженным. Все вопросы будут сыпаться на вас резко и без предупреждения, поэтому будьте готовы действовать оперативно. Не бойтесь трудностей. Чем решительнее вы будете себя вести, тем быстрее освободитесь.

Рак

Вам сейчас очень не хватает уверенности в своих силах. Подумайте, не слишком ли вы к себе придираетесь? Ваш опыт гораздо более весомый, чем вам кажется. Не позволяйте себе отказываться от хороший идей из-за страха.

Лев

Сейчас у вас не получится расслабиться, как бы вы ни старались. Просто отпустите ситуацию, вскоре все наладится само собой. Лучше обратите внимание на задачи, в которых уверены на все 100 процентов.

Дева

Вы сейчас просто несокрушимы. Внутренняя уверенность будет настолько сильна, что может даже подавить здравый смысл. Не перегибайте палку, тогда получите то, к чему стремитесь. Слишком агрессивные методы использовать в этот период не стоит.

Весы

Скажем честно, день будет не самым радужным. Настроение может резко испортиться, планы начнут меняться. Это полоса, которая скоро закончится. Не пытайтесь держать все под контролем, лучше понаблюдайте за ситуацией и сделайте выводы.

Скорпион

Неприятности отступят, если вы будете достаточно решительны. Идите вперед, продвигайте свои идеи, не бойтесь противостоять тем, кто стоит у вас на пути. Сейчас решается ваше ближайшее будущее, сделайте его таким, как вам хочется.

Стрелец

Вам сейчас не нужно никуда спешить, поэтому можете просто расслабиться и плыть по течению. Интересно, что этот период будет совсем не таким, как вы ожидали. Но в общих чертах он вам даже понравится. Получайте удовольствие от перемен.

Козерог

День будет неприятным. Вас могут подвести люди, на которых вы рассчитывали. Постарайтесь не опускать руки, когда придется переделывать какое-то задание несколько раз. Воспринимайте это как ценный опыт и жизненный урок.

Водолей

Не спешите, занимаясь важными делами. Сейчас закладывается фундамент нового этапа вашей жизни. Чем тщательнее вы все продумаете, тем успешнее будете позже. Ваша мечта почти стучится вам в двери, будьте готовы ее впустить.

Рыбы

День порадует вас неожиданными приятными переменами. Ловите волну и наслаждайтесь белой полосой. Сейчас вы на верном пути, продолжайте в том же духе. И не бойтесь препятствий, они станут для вас ценным опытом.

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