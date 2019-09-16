Гороскоп на 16 сентября: повышения у Близнецов и огорчения у Скорпионов

В этот день важно сохранять самоконтроль во всех делах. Хотите знать, что вас ждет 16 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно избегать эмоций, кто должен проявить инициативу, а кого ждут премии.

Овен

Вы терпеливы, но теряете над собой контроль. Любые вопросы, касающиеся романтических отношений, будут сбивать вас с толку и заставлять злиться. Постарайтесь просто избегать внезапных всплесков эмоций, чтобы ни на кого не сорваться.

Телец

Проявляйте инициативу, действуйте по своему плану. Окружающие хотят вам помочь, но не совсем понимают, что именно от них требуется. Или объясните себя, или делайте все самостоятельно. Так или иначе, вы сейчас на волне эмоций, используйте ее.

Близнецы

Возможны премии или повышения. Также вам будет легко общаться с людьми, ведь весь негатив вы уже успели выплеснуть. Это поможет балансировать и находить правильные решения во всех возникающих ситуациях. Не забывайте улыбаться.

Рак

Вы можете пережить сильное романтическое потрясение, оно вдохновит вас на поступки и яркие свершения. Ракам даже может захотеться кардинально сменить имидж. Действуйте. Сейчас перемены будут служить для вас источником силы.

Лев

Вам придется отказаться от каких-то интересных занятий, чтобы закончить рутинные дела. Это будет не слишком приятно, но зато вы не оставите на себе груза обязательств. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы ничего не пришлось переделывать.

Дева

Сделки, назначенные на этот день, скорее всего завершаться в вашу пользу. А вот дома вас ждут недоговорки. Не удивляйтесь, если окажется, что ваши близкие что-то от вас скрывают. Лучше подумайте, по какой причине они не смогли вам открыться.

Весы

Вы будете чувствовать себя как на иголках. Весы найдут миллион поводов для беспокойства. Комично то, что практически ни один из них не будет реальным. Не выдумывайте себе проблемы, это никак не поможет вам разобраться с делами.

Скорпион

День для Скорпионов будет наполнен огорчениями и разочарованиями. Вас могут подвести те, на кого вы особенно рассчитываете, работы может оказаться больше, чем планировалось, даже погода может застать вас врасплох. Действуйте осторожно.

Стрелец

День хорош для самостоятельных занятий. Сейчас вам будет комфортно только в компании какого-то одного человека, остальные будут мешать и раздражать, даже искренне желая помочь. Оградите себя от лишнего общения, чтобы никого не обидеть.

Козерог

Скучать Козерогам точно не придется. День будет наполнен самыми разными сюрпризами и впечатлениями, поэтому вам будет некогда думать о рутине. Позвольте себе отдаться вихрю приятных эмоций и просто насладитесь этим днем.

Водолей

Водолеи запросто могут вляпаться в серьезный конфликт. Сейчас буквально со всех сторон в вас будут лететь самые различные провокации, постарайтесь не поддаваться. Если же ссора все-таки произойдет, держите себя в руках, иначе будет сильный скандал.

Рыбы

Рыбы могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

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